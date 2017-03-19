Химик установил рекорд на все времена

Завершился первый этап чемпионата Украины по волейболу в женской Суперлиге. Многократный чемпион Украины и лидер нынешнего сезона южненский «Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.
Таким образом, волейболистки «Химика» одержали 28 побед в 28 матчах и, набрав 84 очка, установили рекорд Украины на все времена, который можно будет только повторить, но не превзойти.
Без особых проблем по два раза выиграли в этом туре «Галычанка-ТНЭУ» и «Волынь-Университет», обеспечившие себе место в первой четверке заранее. Команда из Тернополя дважды нанесла поражение в Чернигове местному клубу «Педуниверситет-ШВСМ» с одинаковым счетом 3:1. А луцкие волейболистки также привезли домой шесть очков обыграв на выезде «Северодончанку» 3:1 и 3:0.
Главной же интригой заключительного тура был вопрос о том, кто из двух команд - запорожская «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» или «Билозгар-Медуниверситет» из Винницы - завоюет последнюю четвертую путевку в турнир, где непосредственно будут разыгрываться медали. Соперники встречались в очном противостоянии в Запорожье и подарили зрителям захватывающий сценарий.
Первый матч в пяти партиях выиграли хозяева площадки, которые после этого приблизились к оппонентам на расстояние одного очка. И теперь все решалось в сегодняшней воскресной встрече. Первые две партии выиграли гости, затем волейболистки «Орбиты-ЗТМК-ЗНУ» отыгрались, но в решающем пятом сете успех был на стороне команды из Винницы. И именно «Билозгар-Медуниверситет» пробился в ведущий квартет.
Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
14 тур. 17-19 марта
«Химик» (Южный) - «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно)
3:0 (25:12, 25:15, 25:19)
3:0 (25:12, 25:14, 25:14)
«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
1:3 (24:26, 19:25, 25:23, 23:25)
1:3 (14:25, 16:25, 27:25, 20:25)
«Северодончанка» (Северодонецк) - «Волынь-Университет» (Луцк)
1:3 (23:25, 14:25, 25:23, 14:25)
0:3 (20:25, 22:25, 11:25)
«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)
3:2 (25:16, 26:28, 11:25, 25:13, 15:10)
2:3 (23:25, 22:25, 26:24, 25:18, 10:15)
Итоговая турнирная таблица после первого этапа:
1. «Химик» 28 матчей, 84 очка, соотношение партий 84 - 4
2. «Галычанка-ТНЭУ» 28, 67, 69 - 27
3. «Волынь-Университет» 28, 49, 56 - 41
4. «Билозгар-Медуниверситет» 28, 42, 51 - 52
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 28, 40, 49 - 54
6. «Педуниверситет-ШВСМ» 28, 22, 31 - 69
7. «Регина-МЭГУ-ШВСМ» 28, 21, 28 - 68
8. «Северодончанка» 28, 9, 23 - 76
Матчи первого финального тура должны состоятся в период с 6 по 8 апреля в Тернополе.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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