Третий финальный тур мужской Суперлиги начался без неожиданностей

Сегодня в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» прошли два стартовых матча третьего финального тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Как и ожидалось, оба лидера турнира свои встречи выиграли, причем с одинаковым счетом 3:0. Так, львовский «Барком-Кажаны» добился успеха в поединке с хмельницким «Новатором», а хозяева площадки волейболисты харьковского «Локомотива» также в трех партиях были сильнее ВК «Винница».
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 3 тур. Харьков. 24 марта.
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:23, 25:13, 31:29)
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
3:0 (25:19, 25:19, 25:21)
Турнирная таблица после сегодняшних матчей выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 7 матчей, 22 очков, соотношение партий 21 - 8
2. «Локомотив» 7, 17, 17 - 7
3. ВК «Винница» 7, 5, 8 - 19
4. «Новатор» 7, 4, 6 - 18
В субботу 25 марта встречаются:
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)
«Локомотив» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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