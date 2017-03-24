Юракадемия проиграла Днепру, а Буревестник дожал Фаворит

Так получилось, что в эти дни в Харькове собрались все 8 команд мужской Суперлиги. Первый квартет во Дворце спорта «Локомотив» ведет борьбу за места с 1 по 4, а в спортивном комплексе Национального юридического университета играют клубы из нижней части турнирной таблицы.
Хозяева площадки волейболисты «Юракадемии» сегодня принимали команду «Днепр» из одноименного города. Вначале соперники обменялись выигранными партиями, после чего гости взяли третий и четвертый сеты, добившись, таким образом, победы в матче со счетом 3:1.
Еще более напряженной получилась встреча черниговского «Буревестника-ШВСМ» с «Фаворитом» из города Лубны. Команды провели на площадке все пять партий и только на тай-брейке студенты из Чернигова смогли склонить чашу весов в свою сторону.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 2 тур. Харьков. 24 марта.
«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)
1:3 (18:25, 25:15, 20:25, 21:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)
3:2 (25:11, 25:27, 25:12, 25:27, 15:12)
После первого тура турнирная таблица клубов за 5 - 8 места выглядит так:
5. «Буревестник-ШВСМ» 4 матча, 12 очков, соотношение партий 12 - 7
6. «Днепр» 4, 9, 9 - 8
6. «Юракадемия» 4, 7, 8 - 7
8. «Фаворит» 4, 2, 5 - 12
В субботу 25 марта в этом квартете состоятся два матча:
«Юракадемия» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Фаворит» (Лубны) - «Днепр» (Днепр)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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