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Барком выиграл у Локомотива

Состоялись очередные матчи третьего финального тура у мужчин Суперлиги

  • 25.03.2017 16:20
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Барком выиграл у Локомотива

Центральным матчем третьего финального тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге, который проходит в харьковском Дворце спорта «Локомотив», было сегодняшнее противостояние хозяев площадки с волейболистами львовского «Баркома-Кажаны».

Первую партию с перевесом в три мяча выиграли гости 22:25. И во втором сете львовяне были сильнее, причем в самой концовке им удалась серия из четырех подряд набранных очков - 20:25.

«Локомотив» вовсе не собирался сдаваться и в третьей партии добился успеха 25:20. И все же «Барком-Кажаны» победу в этом поединке не упустил, выиграв четвертую партию 25:18. Теперь в турнирной таблице львовяне опережают ближайшего преследователя уже на 8 очков.

Еще в одном матче субботы ВК «Винница» в пяти партиях обыграл хмельницкий «Новатор» и увеличил свое превосходство над соперником в таблице чемпионата до двух очков.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 3 тур. Харьков. 25 марта.
«Локомотив» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)
1:3 (22:25, 20:25, 25:20, 18:25)
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)
2:3 (25:23, 19:25, 25:22, 19:25, 11:15)

Турнирная таблица после сегодняшних матчей выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 8 матчей, 25 очков, соотношение партий 24 - 9
2. «Локомотив» 8, 17, 18 - 10
3. ВК «Винница» 8, 7, 11 - 21
4. «Новатор» 8, 5, 8 - 21

Заключительные матчи этого тура пройдут в воскресенье 26 марта. На площадку выйдут:
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)
«Локомотив» (Харьков) - «Барком-Кажаны» (Львов)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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