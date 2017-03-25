Юракадемия добилась победы во встрече с Буревестником

В первом туре второго квартета из нижней части турнирной таблицы мужской Суперлиги харьковская «Юракадемия» из трех матчей проиграла только черниговскому «Буревестнику-ШВСМ». Поэтому, выходя сегодня на площадку у себя в спортивном комплексе Национального юридического университета, подопечные Владимира Романцова, конечно же, думали о реванше.
И он состоялся. Три партии из четырех харьковские юристы выиграли с одинаковым счетом 25:22. И только в третьем сете уступили с минимальным преимуществом. Да и то после довольно спорного решения арбитров матча, которые при счете 24:23 в пользу гостей сначала присудили двадцать четвертое очко «Юракадемии», а затем после дебатов со старшим тренером гостей Николаем Благодарным, изменили свое решение и назначили спорный мяч.
Во второй встрече игрового дня «Днепру» нанес поражение главному аутсайдеру чемпионата «Фавориту» из города Лубны в трех партиях и догнал в турнирной таблице «Буревестник-ШВСМ».
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 2 тур. Харьков. 25 марта.
«Юракадемия» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:22)
«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:22, 25:15, 25:21)
Турнирная таблица, где выступают команды второго квартета, сейчас выглядит так:
5. «Буревестник-ШВСМ» 5 матчей, 12 очков, соотношение партий 14 - 13
6. «Днепр» 5, 12,12 - 8
7. «Юракадемия» 5, 10, 11 - 8
8. «Фаворит» 5, 2, 5 - 15
В воскресенье 26 марта сыграют:
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Юракадемия» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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