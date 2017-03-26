Локомотив победил в четырех сетах, Барком - в пяти

В харьковском Дворце спорта «Локомотив» завершился третий финальный тур чемпионата Украины по волейболу среди мужчин Суперлиги. В заключительный игровой день первыми на площадку вышли волейболисты львовского «Баркома-Кажаны» и ВК «Винница».
Интересно, что в двух предыдущих турах львовяне неизменно выигрывали у своих соперников только со счетом 3:2. Не стал исключением и сегодняшний поединок.
Стартовую партию выиграл «Барком-Кажаны» 26:24. Но затем волейболисты ВК «Винница» смогли изменить ситуацию в свою сторону, и, взяв два сета, вышли вперед 2:1. Лидерам чемпионата, наверное, было не к лицу, проигрывать в этой встрече и они сначала выровняли положение, а затем победили на тай-брейке 15:10.
С таким же счетом 3:2 вполне могла завершится и встреча харьковского «Локомотива» с хмельницким «Новатором». Здесь первый сет остался за гостями - 25:19, после чего подопечные Игоря Зяблицева выиграли с аналогичным результатом вторую и третью партии. А в четвертой, несмотря на то, что чаще в счете вели харьковчане, первым сетбол заработал «Новатор» - 24:23. Однако к радости местных болельщиков «Локомотив» набрал три очка подряд и добился успеха как в партии, так и в матче.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 3 тур. Харьков. 26 марта.
ВК «Винница» (Винница) - «Барком-Кажаны» (Львов)
2:3 (24:26, 25:21, 25:22, 22:25, 10:15)
«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:1 (19:25, 25:19, 25:19, 26:24)
Турнирная таблица после сегодняшних матчей выглядит так:
1. «Барком-Кажаны» 9 матчей, 27 очков, соотношение партий 27 -11
2. «Локомотив» 9, 20, 21 - 11
3. ВК «Винница» 9, 8, 13 - 24
4. «Новатор» 9, 5, 9 - 24
Матчи 4-го финального тура состоятся во Львове в период с 31 марта по 2 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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