Во втором квартете новый лидер

Сегодня в Харькове в спортивном комплексе Национального юридического университета завершились игры второго тура команд из нижней части мужской Суперлиги.
Серебряный призер предыдущего чемпионата «Днепр» сыграл здесь так, как год назад - сильно, уверенно и результативно. Наградой ему стали 9 очков из 9 возможных. В заключительном поединке второго тура днепряне обыграли до этого лидера турнира черниговский «Буревестник-ШВСМ» со счетом 3:0.
Также обошли черниговских студентов в таблице чемпионата и хозяева этого тура харьковские юристы. Они обыграли «Фаворит» из города Лубны в четырех партиях.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 2 тур. Харьков. 26 марта.
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:22, 25:18, 25:23)
«Юракадемия» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
3:1 (25:14, 24:26, 25:18, 25:23)
Таким образом, борьба за 5 и 6 места, позволяющие командам остаться в Суперлиге, перед двумя заключительными тура обострилась до предела.
5. «Днепр» 6 матчей, 15 очков,соотношение партий 15 - 8
6. «Юракадемия» 6, 13, 14 - 9
5. «Буревестник-ШВСМ» 6, 12, 13 - 13
8. «Фаворит» 6, 2, 6 - 18
Матчи следующего тура в этом квартете состоятся в Днепре с 6 по 8 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.