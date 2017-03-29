Тур и Трентино сделали шаг к финалу Кубка ЕКВ

да "юрич" екще забыл-Юги были Олимпийскими чемпионами по футболу-1960 год Рим!Хорваты г...

Автора знаю лично и очень давно. Не понимаю вашего сарказма....

знаете давно?это ваша беда и проблема!сочувствую вам!)))и еще-редакция спорт уа-избавляйтесь от т...

«Спасибо. Ярмола, я семь лет забегания за тебя делал, и получил всего две передачи» ))))-------...

Мне нравилась игра Данилы Силвы, и на фланге, и в центре обороны тоже.