Тур и Трентино сделали шаг к финалу Кубка ЕКВ

В розыгрыше мужского европейского Кубка ЕКВ все ближе финальные матчи, в которых определятся новые обладатели почетного трофея. После завершения первых полуфиналов, лучшие шансы пробиться наверх имеют французский клуб «Тур» и итальянский «Трентино».
Обе эти команды в первых матчах 1/2 финала одержали уверенные домашние победы. Французы одолели немецкий «Юнайтед Воллей» со счетом 3:0. И с таким же результатом итальянские волейболисты нанесли поражение турецкому «Фенербахче».
Кубок ЕКВ. Мужчины.
Полуфиналы. Первые матчи
«Тур» (Франция) - «Юнайтед Воллей» (Германия)
3:0 (25:21, 25:19, 25:21)
«Трентино» (Италия) - «Фенербахче» (Турция)
3:0 (25:15, 25:12, 25:23)
Ответные поединки пройдут в субботу 1 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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