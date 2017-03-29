В женском Кубке ЕКВ состоялись первые полуфиналы

Как и у мужчин, в женском розыгрыше волейбольного Кубка ЕКВ прошли первые встречи 1/2 финала сезона 2016-2017 годов.



В итальянском противостоянии команд «Казальмаджоре» и «Бусто-Арсицио» выиграли гости в трех партиях. Особенно упорным здесь получился третий сет, который завершился со счетом 29:27 в пользу «Бусто-Арсицио».



В Турции волейболистки местного «Галатасарая» принимали российского «Динамо-Казань». В этой игре первые две партии хозяева поля выиграли с минимальным преимуществом 25:23 и 27:25, после чего они не имели особых проблем в третьем сете 25:16.



Кубок ЕКВ. Женщины.

Полуфиналы. Первые матчи

«Казальмаджоре» (Италия) - «Бусто-Арсицио» (Италия)

0:3 (22:25, 20:25, 27:29)

«Галатасарай» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)

3:0 (25:23, 27:25, 25:16)



Ответные игры состоятся 1 апреля.