Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

В женском Кубке ЕКВ состоялись первые полуфиналы

Обе встречи завершились с одинаковым счетом 3:0

  • 29.03.2017 18:00
  • 145 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

Как и у мужчин, в женском розыгрыше волейбольного Кубка ЕКВ прошли первые встречи 1/2 финала сезона 2016-2017 годов.

В итальянском противостоянии команд «Казальмаджоре» и «Бусто-Арсицио» выиграли гости в трех партиях. Особенно упорным здесь получился третий сет, который завершился со счетом 29:27 в пользу «Бусто-Арсицио».

В Турции волейболистки местного «Галатасарая» принимали российского «Динамо-Казань». В этой игре первые две партии хозяева поля выиграли с минимальным преимуществом 25:23 и 27:25, после чего они не имели особых проблем в третьем сете 25:16.

Кубок ЕКВ. Женщины.
Полуфиналы. Первые матчи
«Казальмаджоре» (Италия) - «Бусто-Арсицио» (Италия)
0:3 (22:25, 20:25, 27:29)
«Галатасарай» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)
3:0 (25:23, 27:25, 25:16)

Ответные игры состоятся 1 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.