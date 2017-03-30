Факел и Шомон выиграли первые матчи полуфиналов Кубка Вызова

В розыгрыше европейского волейбольного мужского Кубка Вызова состоялись первые полуфинальные матчи. В обоих из них победили хозяева площадок.
Так, российский «Факел» из Нового Уренгоя дома был сильнее турецкого «Галатасарая» 3:0. А французский клуб «Шомон» обыграл еще одну турецкую команду «Зират Банкаси» 3:1.
Кубок Вызова. Мужчины
Полуфиналы. Первые матчи
«Факел» (Россия) - «Галатасарай» (Турция)
3:0 (25:12, 25:18, 25:19)
«Шомон» (Франция) - «Зират Банкаси» (Турция)
3:1 (25:21, 25:19, 28:30, 25:18)
Повторные встречи пройдут в воскресенье 2 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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