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Факел и Шомон выиграли первые матчи полуфиналов Кубка Вызова

Ответные поединки состоятся в воскресенье 2 апреля

  • 30.03.2017 20:55
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CEV
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В розыгрыше европейского волейбольного мужского Кубка Вызова состоялись первые полуфинальные матчи. В обоих из них победили хозяева площадок.

Так, российский «Факел» из Нового Уренгоя дома был сильнее турецкого «Галатасарая» 3:0. А французский клуб «Шомон» обыграл еще одну турецкую команду «Зират Банкаси» 3:1.

Кубок Вызова. Мужчины
Полуфиналы. Первые матчи
«Факел» (Россия) - «Галатасарай» (Турция)
3:0 (25:12, 25:18, 25:19)
«Шомон» (Франция) - «Зират Банкаси» (Турция)
3:1 (25:21, 25:19, 28:30, 25:18)

Повторные встречи пройдут в воскресенье 2 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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