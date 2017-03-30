В женских полуфиналах Кубка Вызова выиграли Бурса и Олимпиакос

Также как и в мужском турнире в Кубке Вызова среди женщин прошли первые игры 1/2 финала.
В Германии волейболистки местной команды «Шверинер» уступили турецкому клубу «Бурса» со счетом 1:3. Обращает на себя внимание упорная борьба во втором сете, который выиграли гости 28:30. Возможно, именно эта партия повлияла на окончательный результат поединка.
Также со счетом 3:1 греческий «Олимпиакос» обыграл российскую команду «Енисей» из Красноярска. Обменявшись с соперницами выигранными партиями, хозяева площадки добились успеха в двух следующих сетах 25:17 и 27:25.
Кубок Вызова. Женщины
Полуфиналы. Первые матчи
«Шверинер» (Германия) - «Бурса» (Турция)
1:3 (22:25, 28:30, 25:21, 20:25)
«Олимпиакос» (Греция) - «Енисей» (Россия)
3:1 (25:15, 18:25, 25:17, 27:25)
Ответные поединки состоятся 2 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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