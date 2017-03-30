В женских полуфиналах Кубка Вызова выиграли Бурса и Олимпиакос

Последние комментарии

Лукаш Теодорчик подписал контракт с Андерлехтом 22:49 — zhevaua Есть там один коротконогий такой! Считает себя большим "бугром" в мире футбола.

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ: «В тюрьме видел как убивают людей» 22:43 — zhevaua На "хате" все говорят что не виновны. Если поехал на стрелку, то знал чем занимается. Н...

Лига наций УЕФА: возможный расклад 22:38 — toroptsev80 "Со сборной России в дивизионе B пока находятся бывшие чемпионы Европы голландцы и полуфинал...

Херсонский Кристалл снимается с соревнований второй лиги 22:22 — mooreferee В Херсоні створюють МФК "Кристал" з єдиним власником, а не так як зараз, коли кілька вл...

Кравец может перебраться в Турцию 22:08 — kharkovkada А так да, ты абсолютно прав 22:06 — kharkovkada Да там хоть болелы ходят на стадион!!!!!