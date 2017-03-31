Барком - первый, Локомотив - второй

Сегодня во Львове стартовал четвертый и заключительный тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Как и предполагалось, сразу после двух матчей этого тура «Барком-Кажаны» обеспечил себе первое итоговое место на втором этапе турнира.



Подопечные Угиса Крастинша очень уверено разобрались с хмельницким «Новатором» 3:0 и стали недосягаемыми для их преследователей харьковского «Локомотива», который в итоге занял второе место.



В пятницу харьковчане встречались с ВК «Винница» и добились непростой победы со счетом 3:2. При этом железнодорожники проигрывали 1:2, но сумели вначале выровнять ситуацию, а затем взяли тай-брейк - 15:13.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

Второй этап. 4 тур. Львов. 31 марта.

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:0 (25:20, 25:16, 25:16)

«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)

3:2 (25:22, 20:25, 22:25, 25:14, 15:13)



Перед двумя заключительными игровыми днями второго этапа турнирная таблица приобрела такой вид:

1. «Барком-Кажаны» 10 матчей, 30 очков, соотношение партий 30 -11

2. «Локомотив» 10, 22, 24 - 13

3. ВК «Винница» 10, 9, 15 - 27

4. «Новатор» 10, 5, 9 - 27



В субботу 1 апреля на площадку выйдут:

«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)