Барком - первый, Локомотив - второй

Сегодня во Львове стартовал четвертый и заключительный тур чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Как и предполагалось, сразу после двух матчей этого тура «Барком-Кажаны» обеспечил себе первое итоговое место на втором этапе турнира.
Подопечные Угиса Крастинша очень уверено разобрались с хмельницким «Новатором» 3:0 и стали недосягаемыми для их преследователей харьковского «Локомотива», который в итоге занял второе место.
В пятницу харьковчане встречались с ВК «Винница» и добились непростой победы со счетом 3:2. При этом железнодорожники проигрывали 1:2, но сумели вначале выровнять ситуацию, а затем взяли тай-брейк - 15:13.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Второй этап. 4 тур. Львов. 31 марта.
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:20, 25:16, 25:16)
«Локомотив» (Харьков) - ВК «Винница» (Винница)
3:2 (25:22, 20:25, 22:25, 25:14, 15:13)
Перед двумя заключительными игровыми днями второго этапа турнирная таблица приобрела такой вид:
1. «Барком-Кажаны» 10 матчей, 30 очков, соотношение партий 30 -11
2. «Локомотив» 10, 22, 24 - 13
3. ВК «Винница» 10, 9, 15 - 27
4. «Новатор» 10, 5, 9 - 27
В субботу 1 апреля на площадку выйдут:
«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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