Локомотив нанес первое поражение Баркому на втором этапе

Во Львове продолжаются игры четвертого тура чемпионата Украины в мужской Суперлиге. И сегодня встречались команды, которым вскоре предстоит «золотая» серия плей-офф за звание лучшего волейбольного клуба страны.



В предыдущих 9 играх сезона львовского «Баркома-Кажаны» и харьковского «Локомотива» (включая матчи не только чемпионата, а также Суперкубка и Кубка Украины) восемь раз побеждали львовяне. Но сегодня явно был не их день. Железнодорожники в субботу были явно сильнее и выиграли у главного оппонента со счетом 3:0. Кстати, это было первое поражение львовского клуба на втором этапе чемпионата.



Такой же счет был зафиксирован и во встрече «Новатора» и ВК «Винница». Успеха добились винницкие волейболисты, которые в итоге заняли третье место на втором этапе.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

Второй этап. 4 тур. Львов. 1 апреля.

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

0:3 (15:25, 20:25, 23:25)

«Новатор» (Хмельницкий) - ВК «Винница» (Винница)

0:3 (19:25, 21:25, 15:25)



Турнирная таблица перед заключительным днем второго этапа имеет такой вид:

1. «Барком-Кажаны» 11 матчей, 33 очка, соотношение партий 30 -14

2. «Локомотив» 11, 25, 27 - 13

3. ВК «Винница» 11, 12, 18 - 27

4. «Новатор» 11, 5, 9 - 30



Завтра в воскресенье 2 апреля сыграют:

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

«Барком-Кажаны» (Львов) - ВК «Винница» (Винница)