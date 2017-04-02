Барком и Локомотив завершили второй этап очередными победами

В воскресенье во Львове завершился четвертый и последний тур чемпионата Украины в Суперлиге среди мужчин. В заключительный игровой день первыми на площадку вышли команды харьковского «Локомотива» и хмельницкого «Новатора».



Борьбы здесь не получилось. Харьковчане выглядели сильнее соперников в каждой из трех партий, не позволив им даже набрать больше двадцати очков, и добились успеха со счетом 3:0.



Хозяевам тура волейболистам львовского «Баркома-Кажаны» для выигрыша у ВК «Винница» понадобилось сыграть на одну партию больше - 3:1.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

Второй этап. 4 тур. Львов. 2 апреля.

«Локомотив» (Харьков) - «Новатор» (Хмельницкий)

3:0 (25:20, 25:16, 25:17)

«Барком-Кажаны» (Львов) - ВК «Винница» (Винница)

3:1 (28:26, 25:21, 19:25, 25:19)



Итоговая турнирная таблица второго этапа мужской Суперлиги:

1. «Барком-Кажаны» 12 матчей, 36 очков, соотношение партий 33 -15

2. «Локомотив» 12, 28, 30 - 13

3. ВК «Винница» 12, 12, 19 - 30

4. «Новатор» 12, 5, 9 - 33



Теперь в сериях плей-офф до трех побед сыграют:

за 1 место

«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)

8 и 9 апреля (Львов), 21 и (если понадобится) 22 апреля (Харьков)

(если понадобится) 28 апреля (Львов)



за 3 место

ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)

8 и 9 апреля (Винница), 21 и (если понадобится) 22 апреля (Хмельницкий)

(если понадобится) 28 апреля (Винница)