В финале Кубка ЕКВ встретятся французский Тур и итальянский Трентино

Состоялись два повторных поединка розыгрыша европейского Кубка ЕКВ у мужчин. Напомним, что несколько дней назад в первых полуфиналах французский клуб «Тур» и итальянский «Трентино» одержали домашние победы с одинаковым счетом 3:0.



На сей раз в каждом из полуфинальных матчей пришлось играть по пять партий. Французы теперь в гостях выиграли у немецкой команды «Юнайтед Воллей» (счет тай-брейка 15:12.



Что же касается «Трентино», то итальянцы, хотя и уступили в Турции местному клубу «Фенербахче» 2:3, свою основную задачу решили в четвертой партии, выиграв ее со счетом 25:19. По сумме двух матчей в финал вышли волейболисты с Апеннинского полуострова.



Кубок ЕКВ. Мужчины.

Полуфиналы. Повторные матчи

«Юнайтед Воллей» (Германия) - «Тур» (Франция)

2:3 (25:17, 22:25, 25:27, 25:15, 12:15)

Первый матч - 0:3



«Фенербахче» (Турция) - «Трентино» (Италия)

3:2 (25:20, 22:25, 29:27, 19:25, 15:6)

Первый матч - 0:3



Финальные игры мужского Кубка ЕКВ состоятся 11 и 15 апреля.