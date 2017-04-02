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В финале Кубка ЕКВ встретятся французский Тур и итальянский Трентино

По итогам двух полуфинальных матчей эти команды встретятся в решающем противостоянии

  • 02.04.2017 20:25
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CEV
© CEV

Состоялись два повторных поединка розыгрыша европейского Кубка ЕКВ у мужчин. Напомним, что несколько дней назад в первых полуфиналах французский клуб «Тур» и итальянский «Трентино» одержали домашние победы с одинаковым счетом 3:0.

На сей раз в каждом из полуфинальных матчей пришлось играть по пять партий. Французы теперь в гостях выиграли у немецкой команды «Юнайтед Воллей» (счет тай-брейка 15:12.

Что же касается «Трентино», то итальянцы, хотя и уступили в Турции местному клубу «Фенербахче» 2:3, свою основную задачу решили в четвертой партии, выиграв ее со счетом 25:19. По сумме двух матчей в финал вышли волейболисты с Апеннинского полуострова.

Кубок ЕКВ. Мужчины.
Полуфиналы. Повторные матчи
«Юнайтед Воллей» (Германия) - «Тур» (Франция)
2:3 (25:17, 22:25, 25:27, 25:15, 12:15)
Первый матч - 0:3

«Фенербахче» (Турция) - «Трентино» (Италия)
3:2 (25:20, 22:25, 29:27, 19:25, 15:6)
Первый матч - 0:3

Финальные игры мужского Кубка ЕКВ состоятся 11 и 15 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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