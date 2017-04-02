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В женском финале Кубка ЕКВ встретятся Бусто-Арсицио и Динамо

Россиянки только в «золотом» сете обыграли турецкий «Галатасарай»

  • 02.04.2017 20:50
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CEV
© CEV

В женском турнире европейского Кубка ЕКВ состоялись ответные полуфинальные матчи сезона 2016-2017 годов.

Итальянская команда «Бусто-Арсицио» снова была сильнее своих землячек из «Казальмаджоре». Правда, после успеха в гостях 3:0, волейболистки
«Бусто-Арсицио» у себя дома по окончание двух партий «горели» 0:2, проиграв оба сете 23:25. Но затем сумели выиграть третью партию 25:23 и «дожали» соперниц в четвертой 29:27, предопределив, таким образом, исход всего противостояния.

А вот в Казани, где играло местное «Динамо» и турецкий «Галатасарай», довелось прибегнуть к «золотому» сету. Напомним, что в первой встрече победили турецкие волейболистки 3:0. В повторной игре россиянки взяли реванш с точно таким же счетом. А в «золотом» сете «Динамо» выиграло 15:11.

Кубок ЕКВ. Женщины.
Полуфиналы. Вторые матчи
«Бусто-Арсицио» (Италия) - «Казальмаджоре» (Италия)
3:2 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:9)
Первый матч - 3:0

«Динамо-Казань» (Россия) - «Галатасарай» (Турция)
3:0 (25:18, 25:20, 25:18)
«Золотой» сет - 15:11
Первый матч - 0:3

Финальные поединки пройдут 11 и 15 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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