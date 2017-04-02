В женском финале Кубка ЕКВ встретятся Бусто-Арсицио и Динамо

И при этом дико шпалами минусить

Не самый лучший матч Шахтера, Зоря хороша была. Киевским параноикам физкульт-привет

хороший матч.ШД с победой.Заря такой же настрой и везение в остальных матчах может принести сереб...

Зоря должна вынести Шахтер где-то 4:0 или 5:1, тогда здесь не будут писать о договорняках

Как отпразднуете? Погудите?

согласен, чемп так себе, но когда выиграем, ворота ломать не будем, по скромному отпразднуем)

Так чемпионат же ненастоящий и чемпион тоже. Донецкие два последних сезона ныли на эту тему. Или ...

Знову на сайти тхнэ вид хтуягены.

Всего два слова написал - а кроты уже пердаками спутники сбивают, видать правда таки колет глаза...