Факел и Шомон вышли в финал мужского Кубка Вызова

В воскресенье прошли два ответных поединка волейбольного Кубка Вызова у мужчин.
В Турции местный клуб «Галатасарай» принимал российский «Факел» из Нового Уренгоя. В первой встрече «Факел», в составе которого выступает воспитанник украинского волейбола Вадим Лихошерстов, выиграл со счетом 3:0. И сегодня россияне добились победы в трех партиях, став первым финалистом этого розыгрыша.
А вот французский клуб «Шомон», победивший дома еще одну турецкую команду «Зират Банкаси» 3:1, в ответной встрече проиграл 2:3
Кубок Вызова. Мужчины
Полуфиналы. Вторые матчи
«Галатасарай» (Турция) - «Факел» (Россия)
0:3 (16:25, 19:25, 21:25)
Первый матч - 0:3
«Зират Банкаси» (Турция) - «Шомон» (Франция)
3:2 (26:24, 23:25, 15:25, 25:18, 15:9)
Первый матч - 1:3
Финальные матчи мужского Кубка Вызова пройдут 12 и 16 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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