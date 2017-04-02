Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Женский финал Кубка Вызова разыграют Бурса и Олимпиакос

Несмотря на поражения в ответных встречах турецкая и греческая команды идут дальше

  • 02.04.2017 21:30
  • 115 просмотров
  • 0 комментария
Метки
CEV
© CEV

Очень интересными и интригующими получились повторные матчи полуфиналов европейского Кубка Вызова у женщин.

Турецкая команда «Бурса», выигравшая в гостях со счетом 3:1, сегодня проиграла у себя дома «Шверинеру» из Германии 2:3. Но по большему количеству очков именно волейболистки Турции продолжат борьбу за главный трофей турнира.

А в российском Красноярске местный клуб «Енисей» хоть и обыграл в воскресенье греческий «Олимпиакос» 3:0, в «золотом» сете уступил 13:15.

Кубок Вызова. Женщины
Полуфиналы. Повторные матчи
«Бурса» (Турция) - «Шверинер» (Германия)
2:3 (25:23, 25:17, 18:25, 16:25, 14:16)
Первый матч - 3:1

«Енисей» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
3:0 (25:21, 25:11, 25:23)
«Золотой» сет 13:15
Первый матч - 1:3

Решающие матчи женского Кубка Вызова пройдут 12 и 16 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.