Женский финал Кубка Вызова разыграют Бурса и Олимпиакос

Очень интересными и интригующими получились повторные матчи полуфиналов европейского Кубка Вызова у женщин.
Турецкая команда «Бурса», выигравшая в гостях со счетом 3:1, сегодня проиграла у себя дома «Шверинеру» из Германии 2:3. Но по большему количеству очков именно волейболистки Турции продолжат борьбу за главный трофей турнира.
А в российском Красноярске местный клуб «Енисей» хоть и обыграл в воскресенье греческий «Олимпиакос» 3:0, в «золотом» сете уступил 13:15.
Кубок Вызова. Женщины
Полуфиналы. Повторные матчи
«Бурса» (Турция) - «Шверинер» (Германия)
2:3 (25:23, 25:17, 18:25, 16:25, 14:16)
Первый матч - 3:1
«Енисей» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
3:0 (25:21, 25:11, 25:23)
«Золотой» сет 13:15
Первый матч - 1:3
Решающие матчи женского Кубка Вызова пройдут 12 и 16 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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