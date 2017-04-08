Днепр остался лидером во втором квартете

В Днепре состоялись матчи третьего тура второго этапа чемпионата Украины среди мужчин Суперлиги, ведущих борьбу за места с пятого по восьмое. Интересно, что ни одному клубу здесь не удалось избежать потерь.
Так, уже в первый игровой день хозяева площадки волейболисты «Днепра» неожиданно проиграли в пяти сетах аутсайдеру турнира «Фавориту» из города Лубны. А уже в следующем матче команда из Полтавской области отобрала одно очко у черниговского «Буревестника-ШВСМ». Могли и больше, ведя по партиям 2:1, но упустили инициативу и в итоге проиграли 2:3.
Потерпела поражение в игре с днепрянами и харьковская «Юракадемия» 1:3. Зато в двух других поединках подопечные Владимира Романцова набрали шесть очков и прочно обосновались на втором месте в турнирной таблице, опережая уже черниговских студентов на четыре очка.
Кстати, в последний игровой день в субботу «Буревестник-ШВСМ» отобрал еще одно очко у лидера этого турнира «Днепра», проиграв ему со счетом 2:3.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 3 тур. Днепр. 6-8 апреля
«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)
2:3 (20:25, 25:16, 14:25, 25:18, 11:15)
«Юракадемия» (Харьков) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:1 (26:24, 18:25, 25:22, 25:9)
«Фаворит» (Лубны) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
2:3 (24:26, 25:22, 25:18, 15:25, 9:15)
«Днепр» (Днепр) - «Юракадемия» (Харьков)
3:1 (25:23, 21:25, 25:16, 25:22)
«Юракадемия» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
3:1 (25:15, 25:16, 25:19)
«Днепр» (Днепр) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
3:2 (25:13, 17:25, 21:25, 25:17, 15:7)
Турнирная таблица после третьего тура второго этапа выглядит так:
5. «Днепр» 9 матчей, 21 очко,соотношение партий 24 - 14
6. «Юракадемия» 9, 19, 21 - 13
5. «Буревестник-ШВСМ» 9, 15, 17 - 19
8. «Фаворит» 9, 5, 11 - 26
Матчи заключительного четвертого тура пройдут в Чернигове с 13 по 15 апреля.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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