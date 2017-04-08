Химик продолжает сезон без поражений

В Тернополе прошли матчи первого тура второго этапа в женской Суперлиге. Теперь ведущая четверка команд ведет непосредственно борьбу за медали.



Как и ожидалось, многократные чемпионки страны и беззаговорочные лидеры нынешнего чемпионата волейболистки южненского «Химика» (напомним, что команда на первом этапе установила рекорд на все времена, не потеряв ни одного очка), выиграла все три матча с общим счетом 9 - 1. Похоже, что подопечные Андрея Романовича нацелились на еще один рекорд, теперь уже всего сезона, что для них сейчас вполне выполнимо.



Остальные три команды одержали по одной победе, так что шансы на второе и третье места у всех примерно равны.



Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига

Турнир за 1 - 4 места

2 этап. 1 тур. Тернополь. 6 - 8 апреля

«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Волынь-Университет» (Луцк)

1:3 (26:24, 22:25, 25:27, 21:25)

«Химик» (Южный) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)

3:0 (25:9, 25:7, 25:17)

«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Волынь-Университет» (Луцк)

3:0 (25:19, 25:15, 25:16)

«Химик» (Южный) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)

3:1 (25:10, 23:25, 25:12, 20:14)

«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)

3:0 (25:21, 25:17, 25:20)

«Волынь-Университет» (Луцк) - «Химик» (Южный)

0:3 (18:25, 26:28, 15:25)



Турнирная таблица после первого тура второго этапа приобрела такой вид:

1. «Химик» 3 матча, 12 очков (с учетом 3 бонусных), соотношение партий 9 - 1

2. «Галычанка-ТНЭУ» 3, 5 (2), 5 - 6

3. «Волынь-Университет» 3, 4 (1), 3 - 7

4. «Билозгар-Медуниверситет» 3, 3 (0), 3 - 6



Матчи второго тура ведущего квартета женской Суперлиги состоятся в период с 20 по 22 апреля в Южном.



А в турнире за 5-8 места игры первого тура второго этапа прошли в Чернигове. Здесь вне конкуренции была запорожская «Орбита-ЗТМК-ЗНУ», выигравшая все три поединка.



Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига

Турнир за 5 - 8 места

2 этап. 1 тур. Чернигов. 6 - 8 апреля

«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Северодончанка» (Северодонецк)

3:0 (25:16, 25:22, 25:23)

«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно)

2:3 (23:25, 21:25, 25:22, 32:30, 8:15)

«Северодончанка» (Северодонецк) - «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно)

1:3 (26:28, 25:19, 21:25, 22:25)

«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)

3:1 (25:13, 23:25, 25:16, 25:21)

«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Северодончанка» (Северодонецк)

2:3 (20:25, 25:21, 25:21, 23:25, 12:15)

«Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)

0:3 (11:25, 21:25, 14:25)



Положение команд после первого тура таково:

5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 3 матча, 9 очков, соотношение партий 9 - 1

6. «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» 3, 5, 6 - 6

7. «Северодончанка» 3, 2, 4 - 8

8. «Педуниверситет-ШВСМ» 3, 2, 5 - 9

Игры второго тура состоятся в период с 20 по 22 апреля в Запорожье.