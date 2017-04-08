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Барком выиграл первый финальный матч у Локомотива

Началась серия плей-офф за звание чемпионов Украины в мужском волейболе

  • 08.04.2017 22:15
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Барком выиграл первый финальный матч у Локомотива

Сегодня во Львове прошел первый матч финальной серии плей-офф за звание чемпионов Украины по волейболу среди мужчин Суперлиги сезона 2016-2017 годов. Местный «Барком-Кажаны» принимал харьковский «Локомотив».

До середины первой партии команды шли вровень, попеременно лидируя в счете. Однако в концовке лучше сыграли львовские волейболисты, которые добились успеха 25:21.

Второй сет также получился упорным, причем еще незадолго до его окончания «Локомотив» был впереди 21:19. Но хозяева площадки выровняли ситуацию 22:22, а затем и выиграли 25:23.

Еще интереснее и напряженнее получилась третья партия. При счете 23:23 львовяне выиграли очко и, таким образом, заработали матчбол. Однако харьковчане не собирались сдаваться и неимоверными усилиями склонили чашу весов на свою сторону - 25:27.

В середине четвертого сета на подаче Евгения Капаева волейболисты «Баркома-Кажаны» смогли уйти в отрыв в счете 18:10. Именно этот отрезок оказался решающим. Львовский клуб своего уже не упустил и добился победы 25:14.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Финальная серия плей-офф за 1 место. Первый матч
Львов. 8 апреля
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14)

Второй матч состоится во Львове в воскресенье 9 апреля.

А в Виннице в аналогичной серии плей-офф за 3 место встретились
ВК «Винница» и «Новатор» (Хмельницкий). Со счетом 3:0 победили хозяева поля.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Финальная серия плей-офф за 3 место. Первый матч
Винница. 8 апреля
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:18, 25:21, 25:17)

Вторая игра пройдет там же в Виннице 9 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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