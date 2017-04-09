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Локомотив сравнивает счет в финальной серии

Харьковчане в гостях победили львовский «Барком-Кажаны»

  • 09.04.2017 19:55
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Локомотив сравнивает счет в финальной серии

В воскресенье во Львове состоялся второй финальный матч серии плей-офф за золотые медали чемпионата страны в мужской Суперлиге. «Барком-Кажаны», который одержал победу накануне со счетом 3:1, снова встречался с харьковским «Локомотивом».

Первую партию выиграли харьковчане 22:25. Затем хозяева площадки сумели восстановить равновесие, победив во втором сете 25:16. А в третьей партии снова сильнее оказались волейболисты «Локомотива», теперь уже со счетом 18:25.

Решающим в этом поединке стал четвертый сет. Гости сразу же захватили инициативу и повели в счете. К исходу партии железнодорожники вели 20:24, имея несколько сетболов. И с третьей попытки «Локомотив» все-таки дожал своего соперника, добившись  успеха 22:25.

Таким образом, харьковский «Локомотив» сравнял счет в финальной серии и теперь команды, как минимум, сыграют еще два матча в Харькове.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Финальная серия плей-офф за 1 место. Второй матч
Львов. 9 апреля
«Барком-Кажаны» (Львов) - «Локомотив» (Харьков)
1:3 (22:25, 25:16, 18:25, 22:25)
Счет в серии 1:1

Третий матч серии пройдет уже в Харькове 21 апреля.

И в Виннице в серии плей-офф за бронзовые награды также прошел второй поединок. Хозяева площадки опять выиграли у хмельницкого «Новатора» со счетом 3:0.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Финальная серия плей-офф за 3 место. Второй матч
Винница. 9 апреля
ВК «Винница» (Винница) - «Новатор» (Хмельницкий)
3:0 (25:17, 25:19, 25:20)
Счет в серии 2:0

Третья встреча состоится в Хмельницком 21 апреля.

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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