Днепр сохранил место в Суперлиге на следующий сезон

В Чернигове начались игры четвертого и заключительного тура чемпионата страны для команд, которые ведут борьбу за 5 - 8 места.

В первой игре «Днепр» легко одолел «Фаворит» из города Лубны 3:0 и уже независимо от двух последних матчей этого тура обеспечил себе место в Суперлиге на будущий сезон.



Что касается еще одной команды, которая также минует стыковые игры, то здесь очень важным был поединок между хозяевами площадки «Буревестником-ШВСМ» и харьковской «Юракадемией». В случае победы юристов, они могли бы уже сегодня добиться выполнения своей основной задачи. Но матч завершился со счетом 3:2 в пользу черниговских волейболистов и при таком раскладе они еще сохраняют шансы на итоговое шестое место.



Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига

Турнир за 5-8 места. 4 тур. Чернигов. 13 апреля

«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)

3:0 (25:19, 25:14, 25:11)

«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)

3:2 (27:25, 23:25, 25:17, 22:25, 15:10)



Положение команд после сегодняшних матчей:

5. «Днепр» 10 матчей, 24 очка, соотношение партий 27 - 14

6. «Юракадемия» 10, 20, 23 - 16

5. «Буревестник-ШВСМ» 10, 17, 22 - 24

8. «Фаворит» 10, 5, 11 - 29



Завтра в пятницу 14 апреля сыграют:

«Фаворит» (Лубны) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)

«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)