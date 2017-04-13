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Днепр сохранил место в Суперлиге на следующий сезон

Ниже шестой позиции днепровская команда уже не опустится

  • 13.04.2017 22:30
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Днепр сохранил место в Суперлиге на следующий сезон

В Чернигове начались игры четвертого и заключительного тура чемпионата страны для команд, которые ведут борьбу за 5 - 8 места.

В первой игре «Днепр» легко одолел «Фаворит» из города Лубны 3:0 и уже независимо от двух последних матчей этого тура обеспечил себе место в Суперлиге на будущий сезон.

Что касается еще одной команды, которая также минует стыковые игры, то здесь очень важным был поединок между хозяевами площадки «Буревестником-ШВСМ» и харьковской «Юракадемией». В случае победы юристов, они могли бы уже сегодня добиться выполнения своей основной задачи. Но матч завершился со счетом 3:2 в пользу черниговских волейболистов и при таком раскладе они еще сохраняют шансы на итоговое шестое место.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 4 тур. Чернигов. 13 апреля
«Днепр» (Днепр) - «Фаворит» (Лубны)
3:0 (25:19, 25:14, 25:11)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Юракадемия» (Харьков)
3:2 (27:25, 23:25, 25:17, 22:25, 15:10)

Положение команд после сегодняшних матчей:
5. «Днепр» 10 матчей, 24 очка, соотношение партий 27 - 14
6. «Юракадемия» 10, 20, 23 - 16
5. «Буревестник-ШВСМ» 10, 17, 22 - 24
8. «Фаворит» 10, 5, 11 - 29

Завтра в пятницу 14 апреля сыграют:
«Фаворит» (Лубны) - «Буревестник-ШВСМ» (Чернигов)
«Юракадемия» (Харьков) - «Днепр» (Днепр)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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