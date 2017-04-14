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Юракадемия тоже остается в Суперлиге

Следом за «Днепром» харьковчане обеспечили себе место в элите на следующий сезон

  • 14.04.2017 20:55
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Юракадемия тоже остается в Суперлиге

В Чернигове продолжаются игры четвертого тура второго квартета мужских команд Суперлиги. И уже сегодня во второй игровой день окончательно исчезла интрига в том, какие клубы сохранили за собой место в элитном дивизионе на следующий сезон.

Как мы уже сообщали, «Днепр» выполнил такую задачу еще вчера, а в пятницу к нему присоединилась и харьковская «Юракадемия». Кстати, играли харьковчане именно с днепровскими волейболистами и обыграли их уверенно со счетом 3:0.

Хозяева площадки игроки «Буревестника-ШВСМ» еще могли теоретически рассчитывать на итоговое шестое место только в случае победы над «Фаворитом» с результатом 3:0 или 3:1. Но уже после двух партий, проигранных ими 22:25 и 17:25, стало ясно, что черниговским студентам переходных матчей не избежать. И хотя «Буревестник-ШВСМ», проявив волю к победе, матч с «Фаворитом» выиграл 3:2, выше седьмого места уже не поднимется.

Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 4 тур. Чернигов. 14 апреля
«Днепр» (Днепр) - «Юракадемия» (Харьков)
0:3 (21:25, 21:25, 20:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Фаворит» (Лубны)
3:2 (22:25, 17:25, 25:21, 25:20, 15:12)

Турнирная таблица чемпионата для команд с 5 по 8 место сейчас выглядит так:
5. «Днепр» 11 матчей, 24 очка, соотношение партий 27 - 17
6. «Юракадемия» 11, 23, 26 - 16
7. «Буревестник-ШВСМ» 11, 19, 25 – 26
8. «Фаворит» 11, 6, 13 - 32

В субботу 15 апреля пройдут два заключительных матча тура:
«Юракадемия» (Харьков) - «Фаворит» (Лубны)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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