Юракадемия пятая, Днепр шестой, Буревестник-ШВСМ в переходных матчах

Сегодня в Чернигове прошли два заключительных поединка четвертого тура второго этапа в мужской Суперлиге для команд, которые вели борьбу за итоговые места с 5 по 8. И если имена обоих клубов, сохранивших за собой право остаться в элите украинского волейбола стали известны еще накануне, то в субботу решался вопрос кто из них («Днепр» или «Юракадемия») займет пятое место, а кто шестое.
Харьковчане играли первыми и легко добились победы 3:0 над аутсайдером чемпионата «Фаворитом» из города Лубны, покидающим Суперлигу. Надо отдать должное харьковской команде, которая перед началом сезона по разным причинам лишилась почти всех своих основных исполнителей. Юристам было очень непросто на первом этапе, где они финишировали только седьмыми. Зато в матчах за 5-8 места подопечные Владимира Романцова сыграли сильно, показав, что «Юракадемия» заметно прогрессирует, в который раз растит очень способную молодежь и, как награда им за это, итоговая пятая позиция.
Завершали чемпионат в этой четверке волейболисты черниговского «Буревестника-ШВСМ» и «Днепра». Несмотря на то, что последним очки были нужнее для того, чтобы обойти харьковчан, хозяева площадки сумели добиться победы с привычным для себя счетом в этом сезоне 3:2. Теперь студентам из Чернигова предстоит провести еще переходные матчи за право остаться в Суперлиге.
Чемпионат Украины. Мужчины. Суперлига
Турнир за 5-8 места. 4 тур. Чернигов. 15 апреля
«Фаворит» (Лубны) - «Юракадемия» (Харьков)
0:3 (16:25, 18:25, 18:25)
«Буревестник-ШВСМ» (Чернигов) - «Днепр» (Днепр)
3:2 (21:25, 25:16, 26:24, 23:25, 18:16)
Итоговая турнирная таблица команд с 5 по 8 места:
5. «Юракадемия» 12 матчей, 26 очков, соотношение партий 29 - 16
6. «Днепр» 12, 25, 29 - 20
7. «Буревестник-ШВСМ» 12, 21, 28 – 28
8. «Фаворит» 12, 6, 13 - 35
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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