Турецкая Бурса выиграла женский Кубок Вызова

"Путин введи войска!" ещё долго будут клеймом позора на кротоферме.

Нет. Лучше бы они играли в Мариуполе и не прогуливались по Киеву. Это донецкая область, свои боле...

Не ну конечно, лучше что бы ещё Шахты не стало и в июле повесить золотые медали Динамо?