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Турецкая Бурса выиграла женский Кубок Вызова

В ответном финальном матче турчанки разгромили греческий «Олимпиакос»

  • 15.04.2017 20:50
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Метки
CEV
© CEV

После поражения в Греции в первом поединке финала от «Олимпиакоса» со счетом 2:3, турецкому клубу «Бурса» необходимо было дома не просто выиграть, а и с определенным результатом - 3:0 или 3:1.

Хозяева поля блестяще справились с поставленной задачей. Особенно заметным было их преимущество в первых двух партиях, завершившихся со счетом 25:15 и 25:16. Лишь в третьем сете греческим волейболисткам удалось навязать борьбу «Бурсе», но в итоге все равно победила турецкая команда - 25:23.

Таким образом, «Бурса» стала обладателем женского европейского Кубка Вызова.

Кубок Вызова. Женщины
Финал. Турция. 15 апреля
«Бурса» (Турция) - «Олимпиакос» (Греция)
3:0 (25:15, 25:16, 25:23)

Первый матч
2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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