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Женский Кубок ЕКВ достался Динамо

Россиянки добились победы как дома, так и в Италии

  • 15.04.2017 22:10
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CEV
© CEV

В финале женского европейского волейбольного Кубка ЕКВ в нынешнем сезоне встретились итальянская команда «Бусто-Арсицио» и российский клуб «Динамо» (Казань).

В первом матче на своей площадке «Динамо» победило со счетом 3:1. Сегодня состоялся ответный поединок. По ходу его итальянки вели по партиям 2:0, выиграв два сета 25:23 и 25:16. Однако затем ситуация на площадке поменялась и далее уже преимущество было на стороне гостей.

Выиграв матч со счетом 3:2, «Динамо» впервые в своей истории завоевало женский Кубок ЕКВ. В составе победителей выступала Марина Марюхнич (на фото в синей форме), которая родилась в Одессе и в свое время играла за черкасский «Круг» и за национальную сборную Украины. 

Кубок ЕКВ. Женщины.
Финал. Италия. 15 апреля
Второй матч
«Бусто-Арсицио» (Италия) - «Динамо-Казань» (Россия)
2:3 (25:23, 25:16, 12:25, 21:25, 12:15)

Первый матч
1:3 (18:25, 22:25, 25:20, 22:25)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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