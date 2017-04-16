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В мужском Кубке ЕКВ победил французский Тур

Судьба главного трофея турнира решилась только в «золотом» сете

  • 16.04.2017 00:20
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CEV
© CEV

После того, как в первом матче финала Кубка ЕКВ итальянский клуб «Трентино» на своей площадке уверенно победил французских волейболистов (как по игре, так и по счету 3:0), многие специалисты предположили, что и в ответной встрече у итальянцев не должно быть проблем. Но вышло все совершенно не так.

Возможно, что ключевой в этой игре стала первая партия, которая продолжалась 40 минут. Ее со счетом 31:29 выиграли волейболисты «Тура». Во втором сете «Трентино» сумел выровнять ситуацию, победив 25:22, однако после третьей партии хозяева площадки снова вышли вперед, причем выиграли ее с тем же результатом 25:22.

Очень упорным оказался четвертый сет. Несмотря на то, что большую часть времени лидировали французы, в самой концовке гости смогли сократить свое отставание до минимума 24:23. И все же «Тур» выиграл двадцать пятое очко и, тем самым, перевел противостояние в «золотой» сет.

Здесь до счета 4:4 игра была равной, а затем французской команде удалось взять три очка подряд 7:4. Далее «Тур» еще увеличил свой отрыв 9:5, но итальянцам ценой невероятных усилий удалось догнать соперников 12:12. Понятно, что здесь уже пошла игра нервов и крепче они оказались у представителей Франции - 15:13.

Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал. Франция. 15 апреля
Второй матч
«Тур» (Франция) - «Трентино» (Италия)
3:1 (31:29, 22:25, 25:22, 25:23)
Первый матч
0:3 (14:25, 19:25, 17:25)

«Золотой» сет - 15:13

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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