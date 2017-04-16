Обладателем мужского Кубка Вызова стал Факел

Волейбольный Кубок Вызова у мужчин в сезоне 2016-2017 годов разыграли российский клуб «Факел» из Нового Уренгоя и французский «Шомон». В первой встрече в Париже выиграли гости со счетом 3:1.



Повторный матч начался с того, что французские волейболисты взяли стартовый сет со счетом 25:21. Но затем хозяева площадки сумели переломить чашу весов на свою сторону и выиграли три партии подряд.



В итоге «Факел», который в прошлом сезоне был финалистом Кубка Вызова, впервые стал обладателем трофея. В его составе успешно играл центральный блокирующий Вадим Лихошерстов, в свое время выступавший за харьковский «Локомотив».



Кубок Вызова. Мужчины

Финал. 16 апреля. Второй матч

«Факел» (Россия) - «Шомон» (Франция)

3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:18)



Первый матч

3:1 (25:12, 15:25, 26:24, 30:28)