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Обладателем мужского Кубка Вызова стал Факел

И в повторном матче волейболисты из Нового Уренгоя одержали победу

  • 16.04.2017 18:50
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Обладателем мужского Кубка Вызова стал Факел

Волейбольный Кубок Вызова у мужчин в сезоне 2016-2017 годов разыграли российский клуб «Факел» из Нового Уренгоя и французский «Шомон». В первой встрече в Париже выиграли гости со счетом 3:1.

Повторный матч начался с того, что французские волейболисты взяли стартовый сет со счетом 25:21. Но затем хозяева площадки сумели переломить чашу весов на свою сторону и выиграли три партии подряд.

В итоге «Факел», который в прошлом сезоне был финалистом Кубка Вызова, впервые стал обладателем трофея. В его составе успешно играл центральный блокирующий Вадим Лихошерстов, в свое время выступавший за харьковский «Локомотив».

Кубок Вызова. Мужчины
Финал. 16 апреля. Второй матч
«Факел» (Россия) - «Шомон» (Франция)
3:1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:18)

Первый матч
3:1 (25:12, 15:25, 26:24, 30:28)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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