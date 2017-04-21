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Локомотив побеждает и выходит вперед в финальной серии

Харьковчане победили «Барком-Кажаны» в четырех партиях

  • 21.04.2017 20:30
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Локомотив побеждает и выходит вперед в финальной серии

Сегодня в харьковском Дворце спорта "Локомотив" состоялся третий матч финальной серии за золотые медали чмпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местные железнодорожники принимали львовский "Барком-Кажаны". Напомним, что после двух встреч во Львове счет в серии был равным 1:1.


Первый сет матча в Харькове получился очень напряженным и интересным. Продолжался он почти 35 минут и только со счетом 31:29 хозяева площадки смогли склонить чашу весов на свою сторону. Во второй партии успех уже был на стороне львовской  команды 20:25.


А ключевым эпизодом этого поединка, пожалуй, стал третий сет. Гости долгое время вели в счете. И когда он стал 15:19 в пользу "Баркома-Кажаны", казалось, что уже ничего не помепшает им выиграть партию. Но не тут то было. Подопечные Игоря Зяблицева сумели сделать почти невозможное. Они выровняли ситуацию, а потом выиграли партию 28:26.


Четвертая партия стала последней в этом матче. Ею выиграли харьковчане 25:20 и вместе с нею и всю игру 3:1.
Таким образом, "Локомотив" повл в серии 2:1 и завтра состоится четвертый поединок финала.


Чемпионат Украины. Мужчины
Финальная серия. Харьков. 21 апреля
"Локомотив" (Харьков) - "Барком-Кажаны" (Львов)
3:1 (31:29, 20:25, 28:26, 25:20)
Счет серии 2:1


А в Хмельницком завершилась серия за брозовые медали. Местный "Новатор" принимал ВК "Винница" и снова проиграл с тем же счетом 0:3.


Серия за 3-е место. Хмельницкий. 21 апреля
"Новатор" (Хмельницкий) - ВК "Винница" (Винница)
0:3 (22:25 17:25, 22:25)
Счет серии 0:3


И о матче в Днепре, где начался переходной турнир за право играть в мужской Суперлиге на следующий сезон. Местный волейбольный клуб принимал ВК "Бжской ахмут". Хозяева поля победили со счетом 3:0.,


Переходной турнир за право играть в Суперлиге. Днепр. 21 апреля
ВК "Днепр" (Днепр) - ВК "Бахмут" (Бахмут)
3:0 (25:18 25:15, 25:20)
Счет серии 1:0
 

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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