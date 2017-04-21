Локомотив побеждает и выходит вперед в финальной серии

Сегодня в харьковском Дворце спорта "Локомотив" состоялся третий матч финальной серии за золотые медали чмпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Местные железнодорожники принимали львовский "Барком-Кажаны". Напомним, что после двух встреч во Львове счет в серии был равным 1:1.



Первый сет матча в Харькове получился очень напряженным и интересным. Продолжался он почти 35 минут и только со счетом 31:29 хозяева площадки смогли склонить чашу весов на свою сторону. Во второй партии успех уже был на стороне львовской команды 20:25.



А ключевым эпизодом этого поединка, пожалуй, стал третий сет. Гости долгое время вели в счете. И когда он стал 15:19 в пользу "Баркома-Кажаны", казалось, что уже ничего не помепшает им выиграть партию. Но не тут то было. Подопечные Игоря Зяблицева сумели сделать почти невозможное. Они выровняли ситуацию, а потом выиграли партию 28:26.



Четвертая партия стала последней в этом матче. Ею выиграли харьковчане 25:20 и вместе с нею и всю игру 3:1.

Таким образом, "Локомотив" повл в серии 2:1 и завтра состоится четвертый поединок финала.



Чемпионат Украины. Мужчины

Финальная серия. Харьков. 21 апреля

"Локомотив" (Харьков) - "Барком-Кажаны" (Львов)

3:1 (31:29, 20:25, 28:26, 25:20)

Счет серии 2:1



А в Хмельницком завершилась серия за брозовые медали. Местный "Новатор" принимал ВК "Винница" и снова проиграл с тем же счетом 0:3.



Серия за 3-е место. Хмельницкий. 21 апреля

"Новатор" (Хмельницкий) - ВК "Винница" (Винница)

0:3 (22:25 17:25, 22:25)

Счет серии 0:3



И о матче в Днепре, где начался переходной турнир за право играть в мужской Суперлиге на следующий сезон. Местный волейбольный клуб принимал ВК "Бжской ахмут". Хозяева поля победили со счетом 3:0.,



Переходной турнир за право играть в Суперлиге. Днепр. 21 апреля

ВК "Днепр" (Днепр) - ВК "Бахмут" (Бахмут)

3:0 (25:18 25:15, 25:20)

Счет серии 1:0

