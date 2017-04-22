Локомотив в 17-й раз выиграл чемпионат Украины

В Харькове в субботу состоялся четвертый, и как оказалось, заключительный поединок финальной серии чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги между местным «Локомотивом» и львовским «Баркомом».



Напомним, что во Львове команды обменялись победами, а после вчерашнего успеха в третьем поединке «железнодорожники» вышли вперед в золотом противостоянии - 2:1.



Впрочем, интрига в борьбе за чемпионство сохранялась, особенно после того, как в сегодняшнем поединке львовские волейболисты выиграли стартовую партию с преимуществом в три мяча.



Во втором сете подопечные Игоря Зяблицева при поддержке практически под завязку заполненных трибун, смогли развернуть игру на 180 градусов и ко второму техническому перерыву создали себе комфортный запас в пять игровых очков. В дальнейшем хозяева площадки продолжали контролировать ситуацию, сохранив преимущество +5 до конца сета.



В третьем игровом отрезке «Локомотив», благодаря, в первую очередь отменной игре на блоке, вновь начал быстро уходить в отрыв. К середине партии харьковчане снова лидировали с преимуществом в пять мячей - 16:11. Однако на этот раз гости «показали зубы», и, добавив в атаке, вскоре сравняли счет - 19:19. В концовке партии соперники уже ни в чем не уступали друг другу, но в игре на «больше-меньше» мастерство и везение было на стороне харьковских волейболистов - 28:26.



Весь четвертый сет команды провели абсолютно в равной борьбе, поочередно лидируя в счете. Первыми же сет-болл заработали волейболисты «Баркома» - 23:24. Но реализовать его хозяева им не позволили. А в очередной «битве» на «больше-меньше» «Локомотив» уже было не остановить - 26:24, 3:1 - в матче и 3:1 в финальной серии.



«Локомотив» берет реванш у «Баркома» за поражение в Кубке и Суперкубке страны и в 17 раз в своей истории завоевывает золотые награды волейбольного чемпионата страны.



«Барком» впервые стал серебряным призером.



Третьим призером стала "Винница". В бронозовой серии винничане обыграли хмельницкий "Новатор" - 3:0.





Волейбол. Суперлига Украины, мужчины

Финальная серия, 4 матч



«Локомотив» - «Барком» 3:1 (22-25 25-20 28-26 26-24)



Счет в серии 3:1