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Вместе с Локомотивом очередное чемпионство оформил Химик

Если харьковчане стали лучшими в восьмой раз подряд, то волейболистки из Южного - в седьмой!

  • 24.04.2017 20:25
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ВК Химик
© ВК Химик

Завершилась борьба за награды чемпионатов Украины по волейболу среди мужчин и женщин Суперлиги. Об успехе харьковского «Локомотива», занявшего первое место в 17-й раз в своей истории (и восьмой подряд) мы ранее уже сообщали, а сейчас о женском турнире.

В отличие от мужчин, интриги в борьбе за «золото» здесь вообще не было. «Химик» из Южного был на голову выше всех остальных соперниц, пройдя и первый, и второй этап без единого поражения. Это рекорд нашего национального чемпионата, который теперь можно только лишь повторить, но не превзойти. Добавлю, что «Химик» стал чемпионом страны в седьмой раз (все подряд)!

Что касается остальных двух призовых мест, то до последнего игрового дня на него претендовали три клуба. Решающей стала победа винницкой команды «Билозгар-Медуниверситет» над тернопольской «Галычанкой-ТНЭУ» 3:2. Победители впервые завоевали серебряные медали, а проигравшие (по количеству побед) лишились даже шансов на третье место. Бронзовые награды - у волейболисток луцкой «Волыни-Университет».

Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
Второй финальный тур. Южный
«Химик» (Южный) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)
3:0 (25:10, 25:15, 25:19)
«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Волынь-Университет» (Луцк)
2:3 (12:25, 16:25, 25:18, 25:22, 12:15)
«Билозгар-Медуниверситет» (Винница) - «Волынь-Университет» (Луцк)
3:0 (25:16, 21:25, 25:19, 25:21)
«Химик» (Южный) - «Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь)
3:0 (25:15, 25:15, 25:13)
«Галычанка-ТНЭУ» (Тернополь) - «Билозгар-Медуниверситет» (Винница)
2:3 (23:25, 25:23, 22:25, 25:22, 17:19)
«Волынь-Университет» (Луцк) - «Химик» (Южный)
0:3 (14:25, 15:25, 16:25)

Итоговая турнирная таблица после второго этапа:
1. «Химик» 6 матчей, 21 очко, (6 побед, 0 поражений), соотношение партий 21 - 1
2. «Билозгар-Медуниверситет» 6, 8, (3, 3), 9 - 12
3. «Волынь-Университет» 6, 6, (2, 4), 7 - 15
4. «Галычанка-ТНЭУ» 6, 7, (1, 5), 9 - 15

В споре за 5 - 8 места лучшей стала запорожская «Орбита-ЗТМК-ЗНУ», одержавшая 6 побед в 6 матчах. Далее в турнирной таблице расположилась команда «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» из Ровно. На шестом месте оказалась «Северодончанка» (ей еще предстоят переходные игры за право остаться в Суперлиге на следующий сезон). И покинет элитный дивизион черниговская команда «Педуниверситет-ШВСМ».

Чемпионат Украины. Женщины. Суперлига
Места с 5 по 8. Второй тур. Запорожье
«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:14, 25:12, 25:20)
«Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно) - «Северодончанка» (Северодонецк)
3:1 (20:25, 25:20, 25:13, 25:18)
«Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов) - «Северодончанка» (Северодонецк)
2:3 (29:27, 22:25, 22:25, 25:21, 13:15)
«Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье) - «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно)
3:0 (25:17, 25:21, 25:16)
«Регина-МЕГУ-ОШВСМ» (Ровно) - «Педуниверситет-ШВСМ» (Чернигов)
3:0 (25:19, 25:19, 25:23)
«Северодончанка» (Северодонецк) - «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» (Запорожье)
1:3 (25:22, 25:27, 19:25, 24:26)

Итоговая турнирная таблица за 5 - 8 места:
5. «Орбита-ЗТМК-ЗНУ» 6 матчей, (6 побед, 0 поражений), соотношение партий 18 - 2
6. «Регина-МЕГУ-ОШВСМ» 6, 11, (4, 2) 12 - 10
7. «Северодончанка» 6, 4, (2, 4), 8 - 17
8. «Педуниверситет-ШВСМ» 6, 3, (0, 6), 7 - 18

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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