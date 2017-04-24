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Женскую Лигу чемпионов выиграла турецкая команда «Вакифбанк»

В решающем матче волейболистки Турции обыграли итальянский клуб «Имоко Воллей»

  • 24.04.2017 20:55
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CEV
© CEV

«Финал четырех» нынешней женской Лиги чемпионов проходил в Италии. Сперва прошли два полуфинальных поединка.

Хозяйки площадки игроки местного «Имоко Воллей» со счетом 3:1 победили команду «Динамо» (Москва). А в противостоянии двух турецких клубов «Вакифбанк» и «Эджзаджибаши» сильнее оказались первые 3:0.

В матче за третье место «Эджзаджибаши» в четырех сетах нанес поражение «Динамо», а волейболистки «Вакифбанка» добились «сухой» победы над «Имоко Воллей».

Лига чемпионов. Женщины.
Финальный турнир. Италия
Полуфиналы
«Имоко Воллей» (Италия) - «Динамо» (Москва, Россия)
3:1 (25:18, 25:15, 15:25, 27:25)
«Вакифбанк» (Турция) - «Эджзаджибаши» (Турция)
3:0 (25:20, 26:24, 25:22)

Матч за 3 место
«Эджзаджибаши» (Турция) - «Динамо» (Москва, Россия)
3:1 (25:19, 19:25, 25:23, 25:22)
Финал
«Вакифбанк» (Турция) - «Имоко Воллей» (Италия)
3:0 (25:19, 25:13, 25:23)

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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