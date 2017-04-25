Збірна України (U-16) не пробилася на чемпіонат Європи-2017

Дві перемоги та одна поразка - такий результат показали наші дівчатка у відборі до фінальної частини Чемпіонату Європи U16 2017, який пройде в липні місяці у БолгаріЇ.

Наші дівчата потрапили до групи B, яка грала свій відбір у Греції. Суперниками по групі були команда-господар - Греція, а також Румунія і Хорватія.

У першому матчі наші дівчата з рахунком 3-2 переграли господарів, команду Греції, які, забігаючи на перед, за підсумками відбору зайняли перше місце в группі і здобули путівку у фінальну частину чемпіонату Європи U-16.

Потім була поразка з раїунком 1-3 від команди Румунії, яка заняла підсумкове 2-ге місце. В останньому матчі знову з рахунком 3-2 наші дівчатка переграли команду Хорватії, що дозволило нам посісти всього лише 3-тє місце в групі, яке не дозволяє нам продовжити боротьбу на Чемпіонаті Європи U-16.