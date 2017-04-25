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Збірна України (U-16) не пробилася на чемпіонат Європи-2017

Одна поразка у відборі коштувала дівчатам поїздки до Болгарії

  • 25.04.2017 13:55
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Дві перемоги та одна поразка - такий результат показали наші дівчатка у відборі до фінальної частини Чемпіонату Європи U16 2017, який пройде в липні місяці у БолгаріЇ.
 
Наші дівчата потрапили до групи B, яка грала свій відбір у Греції. Суперниками по групі були команда-господар - Греція, а також Румунія і Хорватія.
 
У першому матчі наші дівчата з рахунком 3-2 переграли господарів, команду Греції, які, забігаючи на перед, за підсумками відбору зайняли перше місце в группі і здобули путівку у фінальну частину чемпіонату Європи U-16.
 
Потім була поразка з раїунком 1-3 від команди Румунії, яка заняла підсумкове 2-ге місце. В останньому матчі знову з рахунком 3-2 наші дівчатка переграли команду Хорватії, що дозволило нам посісти всього лише 3-тє місце в групі, яке не дозволяє нам продовжити боротьбу на Чемпіонаті Європи U-16.

Источник — Волейбол в Україні

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