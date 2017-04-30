В Риме завершился «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов сезона 2016-2017 годов. В нем принимали участие два представителя Италии - клубы «Чивитанова» и «Перуджа», немецкий «Берлин Рециклинг» и российский «Зенит» (Казань).



В первом полуфинале «Зенит» уверено обыграл «Берлин Рециклинг» со счетом 3:0, а в противостоянии двух местных коллективов сильнее была «Перуджа» 3:2.



В матче за 3 место «Чивитанова» выиграла у немецких волейболистов в четырех партиях, после чего на площадку вышли основные претенденты на главный приз турнира - «Перуджа» и «Зенит».



Первую партию лучше провели россияне, добившиеся успеха со счетом 25:15. Во втором сете уже была абсолютно равная игра, но в самой концовке вновь выиграл «Зенит» 25:23.



А вот в третьей партии все решилось тогда, когда на подачу вышел кубинский легионер казанцев Леон (на фото). Он четыре раза подряд (!) непосредственно с подачи набирал очки, чем полностью деморализовал оппонентов. Плюс к этому «полетели» подачи у американца Андерсона и Максима Михайлова, ставшего самым лучшим игроком «Финала четырех». Так что концовка сета прошла практически без борьбы - 25:14 и победа россиян 3:0.



Добавим, что «Зенит» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд и в пятый в своей истории.



Лига чемпионов. Мужчины.

Финал четырех. Рим (Италия). 29-30 апреля

Полуфиналы

«Берлин Рециклинг» (Германия) - «Зенит» (Казань, Россия)

0:3 (21:25, 22:25, 13:25)

«Перуджа» (Италия) - «Чивитанова» (Италия)

3:2 (25:19, 22:25, 25:19, 21:25, 15:9)



Матч за 3 место

«Чивитанова» (Италия) - «Берлин Рециклинг» (Германия)

3:1 (29:27, 22:25, 25:21, 25:21)



Финал

«Зенит» (Казань, Россия) - «Перуджа» (Италия)

3:0 (25:15, 25:23, 25:14)