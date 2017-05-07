Молодежная сборная Украины ведет подготовку к отбору на чемпионат мира

Уже совсем скоро 18 мая в Сербии начнутся игры второго отборочного раунда к чемпионату мира среди молодежных команд возрастом до 21 года. В группе Е здесь выступит сборная Украины, которую возглавляет Николай ПАСАЖИН.



- Подготовка к этому турниру сейчас проходит на базе харьковского областного высшего училища физической культуры, - говорит наставник. - Все приглашенные, а таких было восемнадцать человек, прибыли на сбор. Перед его началом мы еще раз напомнили ребятам, какие задачи перед нами стоят, с которым соперниками предстоит бороться. Права на ошибку, как известно, у нас нет, ведь в финальную часть выходит только одна команда. Поэтому каждый игрок на каждой тренировке должен выкладываться на все сто процентов.



- Все ли работают в полном объеме?

- К сожалению, нет. Есть травма плеча у основного диагонального Дмитрия Виецкого. Мы, конечно же, можем сделать определенные перестановки, но в таком случае рискуем ослабить прием. Первые тренировки показали, что в этом элементе есть определенные проблемы. Наш врач Олег Попов занимается здоровьем Виецкого, проводятся процедуры, поэтому, надеюсь, что все будет хорошо. Время покажет. На эту позицию мы пригласили еще Богдана Онипко из «Фаворита» - он впервые в лагере сборной, но и на него, как и на любого другого игрока команды, мы рассчитываем. Он неплохо показал себя на первых тренировках - есть удар, подача, блок. Окончательный вердикт по составу вынесем немного позже.

На турнир в Ивано-Франковск поедет 14 игроков, а в заявку на отборочный турнир попадет двенадцать волейболистов.



- В своем предыдущем интервью вы говорили, что есть определенные проблемы на позиции либеро, ведь основной игрок сборной в этом амплуа Дмитрий Канаев из-за травмы в нынешнем сезоне почти не играл ...

- Да. У нас есть три игрока на эту позицию, но они не в той форме, которую нам бы хотелось. Кроме Канаева, это Виталий Кучер и Дмитрий Тимец. Только у Кучера нет на данном этапе сложностей со здоровьем, хотя, например, прием оставляет желать лучшего. У Тимеца болит колено, а Канаев восстанавливается после травмы и еще не может работать в полную силу. Но Дима на пути к лучшим кондициям.



- Наверное, более или менее спокойным вы должны быть за центральных блокирующих. Так дублер №1 на Евро-2016 Владимир Остапенко, который в прошлом сезоне не играл в Суперлиге, имел обширную практику в «Локомотиве», постоянно на площадке были и Георгий Клепко с Андреем Рогожиным ...

- Согласен. Все они выглядят на достойном уровне. Также неплохо показывает себя Богдан Желоб. Не в совсем оптимальных кондициях доигровщики Кирилл Лиходед и Тимофей Полуян, но мы для того и собрались, чтобы привести команду в нужное состояние. По итогам каждого рабочего дня мы должны видеть прогресс.



- В какой форме связующие?

- На эту позицию у нас три кандидата - Алексей Головень, Михаил Столбунов и Иван Плясецкий. У Алексея была игровая практика в составе ВК «Винница», хотя по первым тренировкам чувствовалось, что была пауза в тренировочном процессе. У двух других связующих был определенный дефицит практики в этом сезоне. Будем смотреть, как все они взаимодействуют с нападающими, как ведут игру, и делать соответствующие выводы.



- Какие акценты будут расставлены в подготовке?

- Сейчас все важно. В частности, надо поработать над блоком, над взаимодействием блока и защиты, над контратакой. Опять же - подача. Сейчас идет наработка всех элементов. И игроки четко понимают, что от них хочет тренерский штаб. Ребята должны сыграться, почувствовать друг друга на блоке и в других компонентах. Конечно, надо наладить взаимодействие связующих с нападающими. Поэтому за неделю работы в Харькове нам предстоит выполнить большой объем работы. А на турнире в Ивано-Франковске мы уже увидим, что из этого получается. Очень хорошо, что он состоится непосредственно перед началом отборочных соревнований.



- Назовите тех, кто работает сейчас в лагере молодежной сборной Украины

- Под руководством тренерского штаба, где мне, как и раньше, помогают Анатолий Янущик и врач Олег Попов, работают, как я уже говорил, 18 игроков. Среди них связующие - Алексей Головень, Михаил Столбунов, Иван Плясецкий, доигровщики - Олег Плотницкий, Тимофей Полуян, Кирилл Лиходед, Артем Пивень, диагональные - Дмитрий Виецький, Богдан Онипко, Денис Ковалев, центральные блокирующие - Георгий Клепко, Владимир Остапенко, Андрей Рогожин, Богдан Жолоб, Илья Довгий и либеро - Дмитрий Канаев, Виталий Кучер, Дмитрий Тимец.



- Можно ли сейчас говорить, каким будет распределение игроков в окончательной заявке?

- Скорее всего, таким: два связующих, три центральных блокирующих, три доигровщик, два диагональных и два либеро.



Предлагаем читателям календарь отборочных игр в группе Е:



Чемпионат мира (U-21). Отборочный турнир.

Группа Е. Пожаревац (Сербия)



18 мая (четверг)

17.30. Франция - УКРАИНА

20.00. Сербия - Болгария



19 мая (пятница)

17.30. УКРАИНА - Болгария

20.00. Франция - Сербия



20 мая (суббота)

17.30. Франция - Болгария

20.00. УКРАИНА - Сербия



По материалам прес-службы ФВУ