11-13 травня у рамках святкування Дня міста у Івано-Франківську відбудеться крупний міжнародний турнір за участю національної збірної України і юніорської команди U-21.

Обидві збірні готуються до відбірних турнірів за вихід на чемпіонат світу і нинішні змагання стануть генеральною репетицією як для команди Угіса Крастінша так і для збірної Миколи Пасажина. Окрім українських збірних участь у турнірі на Кубок міського голови візьмуть команди Латвії та Білорусі. Вперше біля керма нашої головної збірної іноземний спеціаліст Угіс Крастінш, для якого нинішній турнір стане бойовим хрещенням. До вашої уваги розклад трансляцій ігор.

12 травня

13:00 - Латвія – Білорусь

15:00 - УКРАЇНА – УКРАЇНА U-21