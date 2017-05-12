Первая сборная Украины победила молодежную

Перед тем как отправится на отбор к чемпионату мира, который пройдет в Сербии с 18 по 20 мая, молодежная сборная Украины возрастом до 21 года (тренер Николай Пасажин) прибыла в Ивано-Франковск. Здесь она принимает участие в международном турнире, в котором еще выступает первая сборная страны под руководством нового наставника Угиса Крастиньша, а также команды Беларуси и Латвии. Кстати, все три национальные сборные тоже ведут подготовку к отборочным играм чемпионата мира, но уже среди взрослых. Они состоятся в период с 23 по 28 мая.



В первый игровой день соревнования открыли волейболисты нашей «молодежки» и сборная Латвии. Гости оказались сильнее и добились победы в трех партиях. Зато первая сборная Украины нанесла поражение белорусам со счетом 3:1.



Сегодня прошли матчи второго тура. В одном из них на площадку вышли две сборные Украины. Как и ожидалось, сильнее оказались более опытные волейболисты - 3:0. Во встрече Беларуси и Латвии выиграли первые со счетом 3:1.



Международный турнир. Ивано-Франковск

11 мая

Латвия - Украина (U-21)

3:0 (25:12, 25:18, 25:11)

Украина - Беларусь

3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:16)



12 мая

Латвия - Беларусь

1:3 (25:23, 12:25, 19:25, 18:25)

Украина - Украина (U-21)

3:0 (25:23, 25:18, 25:20)



В заключительный игровой день в субботу 13 мая сыграют:

14:00 Беларусь - Украина (U-21)

16:30 Украина - Латвия



на фото: мужская национальная сборная Украины