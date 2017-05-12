В клубном чемпионате мира у женщин определились полуфиналисты

В японском городе Кобе, где проходят матчи женского клубного чемпионата мира, завершился групповой этап. Восемь команд были разделены на две группы. В результате кругового турнира из группы А в полуфинал вышли волейболистки турецкого «Вакифбанка» и бразильской «Рексоны», а из группы Б - «Волеро» (Швейцария) и «Экзачибаши» (Турция).
Места с 5 по 8 разыграют «Динамо» (Москва, Россия), «Хисамицу Спрингс» (Япония), «Озаску» (Бразилия) и еще один японский клуб «Ред Рокетс».
Клубный чемпионат мира. Женщины
Кобе (Япония). Группа А
1 тур
«Динамо» (Москва, Россия) – «Вакифбанк» (Стамбул, Турция)
0:3 (22:25, 19:25, 18:25)
«Хисамицу Спрингс» (Япония) – «Рексона» (Бразилия)
1:3 (16:25, 25:20, 16:25, 21:25)
2 тур
«Хисамицу Спрингс» – «Динамо»
0:3 (9:25, 19:25, 20:25)
«Вакифбанк» - «Рексона»
3:1 (25:17, 25:15, 20:25, 25:15)
3 тур
«Рексона» - «Динамо»
3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 25:23)
«Вакифбанк» - «Хисамицу Спрингс»
3:0 (25:17, 25:21, 25:22)
Итоговое положение команд группы А:
1. «Вакифбанк» 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 1
2. «Рексона» 3, 6 (2, 1), 7 - 5
3. «Динамо» 3, 3 (1, 2), 4 - 6
4. «Хисамицу Спрингс» 3, 0 (0, 3), 1 - 9
Группа Б
1 тур
«Волеро» (Швейцария) – «Экзачибаши» (Турция)
3:0 (25:22, 25:20, 26:24)
«Озаску» (Бразилия) – «Ред Рокетс» (Япония)
3:0 (25:11, 25:17, 25:19)
2 тур
«Экзачибаши» – «Озаску»
3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:13)
«Волеро» – «Ред Рокетс»
3:0 (25:23, 25:17, 26:24)
3 тур
«Экзачибаши» – «Ред Рокетс»
3:0 (25:22, 25:22, 25:16)
«Волеро» – «Озаску»
3:0 (25:22, 25:22, 25:18)
Итоговое положение команд группы Б:
1. «Волеро» 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 0
2. «Экзачибаши» 3, 6 (2, 1), 6 - 4
3. «Озаску» 3, 3 (1, 2), 4 - 6
4. «Ред Рокетс» 3, 0 (0, 3), 0 - 9
Полуфинальные матчи пройдут в субботу 13 мая, а решающие стыковые игры намечены на воскресенье 14 мая.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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