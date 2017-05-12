В клубном чемпионате мира у женщин определились полуфиналисты

есть конкретные примеры, или это слова на воздух?

Умный поймет что это простая опечатка,начитанный знает что Сандерс погиб от пули в ресторане от г...

Смешно. Для Гранта и Боты не стал, а для Владимира стал бы? Да Владимир в миллион раз лучше Грант...

когда младший потерпел первое поражение в Киеве,потом нокаутировал южноамериканца Кори Сандерса к...