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Україна – Латвія, Білорусь – Україна U-21. ВІДЕО LIVE

В Івано-Франківську відбудуться матчі завершального дня міжнародного турніру з волейболу

  • 13.05.2017 11:48
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cev.lu
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11-13 травня у рамках святкування Дня міста у Івано-Франківську відбувається міжнародний турнір за участю національної збірної України і юніорської команди U-21.

Обидві збірні готуються до відбірних турнірів за вихід на чемпіонат світу, і нинішні змагання стануть генеральною репетицією як для команди Угіса Крастінша, так і для збірної Миколи Пасажина. Окрім українських збірних, участь у турнірі на Кубок міського голови беруть команди Латвії та Білорусі. Вперше біля керма нашої головної збірної іноземний спеціаліст Угіс Крастінш, для якого нинішній турнір стане бойовим хрещенням. До вашої уваги розклад трансляцій ігор.

13 травня

14:00 - Білорусь – Україна U-21
 



16:30 - Україна – Латвія



 

Источник — Sport.ua

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