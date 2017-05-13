Турнир в Ивано-Франковске выиграла первая сборная Украины

В Ивано-Франковске завершился международный турнир с участием четырех команд - трех национальных сборных - Украины, Беларуси и Латвии, а также молодежной сборной Украины.



В последний игровой день ведущие украинские волейболисты нанесли поражение команде Латвии со счетом 3:0 и стали победителями этого турнира. А вот «молодежка», увы, потерпела третье поражение кряду, на сей раз от Беларуси в трех партиях, и замкнула турнирную таблицу.



Международный турнир. Ивано-Франковск

13 мая

Беларусь - Украина (U-21)

3:0 (25:20, 25:21, 25:12)

Украина - Латвия

3:0 (27:25, 25:21, 25:19)



Итоговое положение команд:

1. Украина 3 матча, 9 очков, соотношение партий 9 - 1

2. Беларусь 3, 6, 7 - 4

3. Латвия 3, 3, 4 - 6

4. Украина (U-21) 3, 0, 0 - 9



Сборная Украины выступала в таком составе - Андрей Дячков, Дмитрий Сторожилов, Алексей Клямар, Максим Дрозд, Горден Брова, Андрей Куцмус, Владимир Ковальчук, Юрий Семенюк,

Юрий Томин, Денис Фомин, Василий Тупчий, Олег Шевченко, Владимир Тевкун, Андрей Левченко,

Константин Рябуха.

Главный тренер: Угис Крастиньш



Состав молодежной сборной Украины был таким - Тимофей Полуян, Виталий Кучер, Владимир Остапенко, Иван Плясецкий, Олег Плотницкий, Алексей Головень, Кирилл Лиходед, Андрей Рогожин, Дмитрий Виецкий, Артем Пивень, Дмитрий Канаев, Михаил Столбунов, Георгий Клепко,

Богдан Онипко

Главный тренер: Николай Пасажин



Лучшими игроками турнира были признаны:

MVP турнира - Андрей Дячков (Украина)

Лучший диагональный - Родион Мискевич (Беларусь)

Лучший доигровщик - Олег Плотницкий (Украина - U-21)

Лучший блокирующий - Максим Дрозд (Украина)

Лучший связующий - Эдвинс Скрудерис (Латвия)

Лучший либеро - Олег Фомин (Украина)