В финале клубного чемпионата мира встретятся Вакифбанк и Рексона

На женском волейбольном турнире клубного чемпионата мира, который продолжается в японском городе Кобе, в субботу состоялись полуфинальные матчи.



Интересно, что в обоих из них победили команды, игравшие на первом этапе в группе А. Так, волейболистки турецкого «Вакифбанка» выиграли у соотечественниц из «Экзачибаши» со счетом 3:1, а бразильская «Рексона» также в четырех сетах была сильнее «Волеро» из Швейцарии.



Таким образом, в главном финале сыграют «Вакифбанк» и «Рексона» (в группе выиграла турецкая команда 3:1). Что касается игры за 3-е место, то здесь снова встретятся «Экзачибаши» и «Волеро» ( на первом этапе победили швейцарские волейболистки 3:0).



Клубный чемпионат мира. Женщины

Кобе (Япония). Полуфиналы

«Вакифбанк» (Турция) - «Экзачибаши» (Турция)

3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:22)

«Волеро» (Швейцария) – «Рексона» (Бразилия)

1:3 (13:25, 16:25, 25:21, 24:26)



Полуфиналы за 5 - 8 места

«Динамо» (Москва, Россия) – «Ред Рокетс» (Япония)

3:1 (25:15, 22:25, 25:15, 25:18)

«Озаску» (Бразилия) – «Хисамицу Спрингс» (Япония)

3:0 (25:20, 25:21, 25:21)



Завтра в воскресенье 14 мая состоятся заключительные матчи турнира.