Турецкий Вакифбанк - клубный чемпион мира

В японском городе Кобе сегодня завершился клубный чемпионат мира среди женщин. В заключительный игровой день состоялись решающие стыковые матчи за главный приз турнира и награды.
Финальный поединок, в котором встречались волейболистки турецкого «Вакифбанка» и бразильской «Рексоны», прошел с преимуществом европейской команды и завершился уверенной победой турчанок со счетом 3:0. Таким образом, следом за Лигой чемпионов «Вакифбанк» добился успеха и в клубном чемпионате мира.
Зато в матче за третье место зрители увидели настоящую интригу и борьбу за бронзовые медали. Швейцарская команда «Волеро» выиграла две партии подряд 25:22 и 25:15, но затем ее соперницы из другого турецкого клуба «Эджзаджибаши» сумели восстановить равновесие, взяв третий и четвертый сет - 25:22 и 25:23. Судьба матча и бронзового комплекта наград решилась на тай-брейке. Его выиграли волейболистки «Волеро» 15:12.
Клубный чемпионат мира. Женщины
Кобе (Япония).
Финал
«Вакифбанк» (Стамбул, Турция) - «Рексона» (Бразилия)
3:0 (25:19, 25:21, 25:21)
Матч за 3 место
«Волеро» (Швейцария) - «Эджзаджибаши» (Турция)
3:2 (25:22, 25:15, 22:25, 23:25, 15:12)
Матч за 5 место
«Динамо» (Москва, Россия) - «Озаску» (Бразилия)
3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18)
Матч за 7 место
«Ред Рокетс» (Япония) - «Хисамицу Спрингс» (Япония)
3:0 (25:16, 25:23, 25:22)
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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