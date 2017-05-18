Сборная Украины обыграла Францию

В сербском городе Пожаревац начались игры отборочного турнира к чемпионату мира 2017 года среди молодежных команд группы Е. Четыре сборные (возраст игроков до 21 года) будут бороться за единственную путевку на финальный этап мирового первенства.
В первый игровой день сборная Украины встречалась с волейболистами Франции и добилась победы со счетом 3:1. Несмотря на то, что стартовую партию подопечные Николая Пасажина проиграли 20:25, три следующих сета остались за нашими ребятами. Лучшим в составе сборной Украины был харьковчанин Олег Плотницкий, набравший 17 очков.
Состав нашей команды в игре с Францией был таким: Алексей Головень (набрал 3 очка), Олег Плотницкий (17), Владимир Остапенко (6), Дмитрий Виецкий (10), Тимофей Полуян (12), Георгий Клепко (7), Дмитрий Канаев, Виталий Кучер (оба либеро) - стартовый. На замену выходили Андрей Рогожин (1), Михаил Столбунов (0).
Еще в одном матче хозяева площадки волейболисты Сербии нанесли поражение сборной Болгарии в тех сетах. Обращает на себя внимание счет первой партии - 25:8 в пользу сербов.
Отборочный турнир у чемпионату мира U-21
Пожаревац (Сербия). Группа Е.
18 мая.
Украина - Франция
3:1 (20:25, 25:16, 25:23, 25:20)
Сербия - Болгария
3:0 (25:8, 25:21, 25:21)
В пятницу 19 мая сыграют:
Украина - Болгария
Сербия - Франция
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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