Сборная Украины обыграла Францию

В следующем сезоне ждём дерби во 2-ой лиге)Как в старые добрые...почти...Не удивлюсь,если и в Хар...

А почему не с аматоров, как Металл???

ей богу... считают что дебилы в уефа сидят, довыступаются до более серьезных проблем

Чому всі мовчать про очевидний неназначений пенальті на ярмолі? 3 результативні помилки в сторону...

Они Малкина ждут... Интересно, почему Чм не проводят после финала НХЛ? Было бы справедливо: раис...

Простите за трипл пост, но красная машина - - жигули? Камаз? я х.з., приора? Песта вам твари в по...

Не перестаю срусским удивляться. Не ну это точно лишняя хромосома, вы точно дауны все поголовно. ...