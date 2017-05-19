Украинцы нанесли поражение сборной Болгарии

Сегодня в Сербии продолжались матчи отбора к чемпионату мира 2017 года среди молодежных команд группы Е. Сборная Украины встречалась с болгарскими сверстниками и выиграла со счетом 3:1.
Как и накануне, нашим ребятами не удалась первая партия, которую они проиграли 22:25. Но затем подопечные Николая Пасажина и Анатолия Янущика смогли изменить ситуацию на свою сторону и в упорной борьбе взяли три сета подряд - 26:24, 27:25 и 25:21.
На этот раз самым результативным в нашей команде был новоиспеченный чемпион страны в составе харьковского «Локомотива» Дмитрий Виецкий, который набрал 22 очка.
Сборная Украины выступала в таком составе: Алексей Головень (набрал 2 очка), Олег Плотницкий (15), Владимир Остапенко (10), Дмитрий Виецкий (22), Тимофей Полуян (17), Георгий Клепко (7), Дмитрий Канаев, Виталий Кучер (оба либеро) - стартовый сотав. На замену выходил Михаил Столбунов (0).
В другом поединке второго игрового дня волейболисты Сербии обыграли французов со счетом 3:0. Здесь отметим результат второго сета - 33:31 в пользу хозяев площадки.
Отборочный турнир у чемпионату мира U-21
Пожаревац (Сербия). Группа Е.
19 мая.
Украина - Болгария
3:1 (22:25, 26:24, 27:25, 25:21)
Сербия - Франция
3:0 (25:20, 33:31, 25:23)
Итак, в субботу 20 мая судьба единственной путевки в финальный турнир молодежного чемпионата мира решится в игре сборных Украины и Сербии. Немного раньше них сыграют Франция и Болгария.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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