Сборная Украины вышла в финальный турнир чемпионата мира!

В сербском городе Пожаревац завершился отборочный турнир к чемпионату мира 2017 года среди молодежных команд. В заключительный игровой день сборная Украины встречалась с хозяевами площадками.
Именно эта игра должна была определить обладателя единственной путевки из группы Е в финальный этап чемпионата мира.
Первую партию наши волейболисты выиграли с минимальным преимуществом 26:24. Зато во втором сете подопечные Николая Пасажина и Анатолия Янущика произвели настоящий фурор, разгромив соперником просто с неприличным результатом 25:12.
Правда, в третьей партии сербы отошли от такого «нокдауна» и украинской команде пришлось уступить 18:25. Но в четвертом сете сборная Украины все же «дожала» соперников 25:22 и, выиграв матч 3:1, заняла первое место. Наши поздравления!
Состав сборной Украины в победном матче с Сербией был таким: Алексей Головень (набрал 4 очка), Олег Плотницкий (14), Андрей Рогожин (9), Дмитрий Виецкий (14), Тимофей Полуян (14), Георгий Клепко (1), Дмитрий Канаев, Виталий Кучер (оба либеро) - стартовый сотав. На замену выходили Владимир Остапенко (5), Кирилл Лиходед (0), Михаил Столбунов (1).
В матче за третье место в группе французы обыграли сверстников из Болгарии со счетом 3:2.
Отборочный турнир у чемпионату мира U-21
Пожаревац (Сербия). Группа Е.
20 мая.
Украина - Сербия
3:1 (26:24, 25:12, 18:25, 25:22)
Франция - Болгария
3:2 (25:22, 20:25, 14:25, 25:21, 15:11)
Итоговое положение команд в группе Е:
1. Украина 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 3
2. Сербия 3, 6 (2, 1), 7 - 3
3. Франция 3, 2 (1, 2), 4 - 8
4. Болгария 3, 1 (0, 3), 3 - 9
Финальный турнир чемпионата мира среди молодежных команд пройдет в Чехии в период с 23 июня по 2 июля. Добавим, что в последний раз молодежная сборная Украины выступала в финальном этапе 16 лет тому назад.
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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