Олег ПЛОТНИЦЬКИЙ: «У національної збірної теж знайдуться свої козирі»

З корабля на бал. Так можна говорити про Олега Плотницького, який одразу після поверенення з Сербії, де «молодіжка» здобула путівку на чемпіонат світу, відправився разом із національною збірною на відбірний турнір чемпіонату світу-2018 у французський Ліон.

- Нас ніколи так тепло ще не зустрічали в аеропорту. Людей багато, квіти, автографи, велика увага. Видно, що за нами стежили, за нас уболівали, переживали. За це дуже приємно.

- Ви розраховували на той результат, який підкорився нашій молодіжній збірній у Сербії?

- Не можу сказати, що я у це не вірив. Команда у нас дуже хороша, максимально викладаємося на тренуваннях, добре розуміємо один одного. Відрізняємося командною грою, особливо у найважчі моменти. Це продемонстрував останній матч проти Сербії, точно так само, командна гра допомогла нам у півфінал чемпіонату Європи проти Італії. Зараз на відборі ми добре зіграли, тож отримали такий результат. От і все.

- Якщо проаналізувати нашу молодіжну збірну зразка вересня 2016-го року і зараз. І точно так само, як порівняти рівень суперників із Франції, Болгарії, Сербії. Наскільки він змінився?

- Скажу, що болгари як на мене навіть трішки стали гірше грати. Нижчий рівень у них став. Чи то вони форму втратили, можливо кінець сезону, можливо трішки розслабилися. Французи залишилися на тому ж рівні, а серби однозначно додали. Дуже швидко грають. А ми? Я думаю, тоді на чемпіонаті Європи був початок сезону, ми поступово набирали форму і додавали від матчу до матчу. Нині кінцівка сезону. Трішки важко було, але думаю, тут ми зіграли на тому досвіді, який з'явився після чемпіонату європи.

- Одразу після Сербії, де ви відіграли одну з головних ролей в успіху української команди, вам доведеться допомагати і національній збірній. Сил вистачить?

- Подивимося... Я сподіваюся, що вистачить. Буду намагатися показати свій максимум і допомогти своїй команді і на відборі в Ліоні.

- У молодіжному відбірному турнірі Україна була фаворитом, що стосується національної команди, то у Франції уже суперники у ролі фаворитів. Та ж Німеччина, а також Франція, яка і господар турніру, і чинний чемпіон Європи. Чим будете дивувати суперників?

- Думаю, нам немає чого боятися. У національної збірної теж знайдуться свої козирі в рукаві! Необхідно виходити і грати. А м'яч круглий. Сьогодні може пощастити нам, а завтра пощастить комусь іншому.