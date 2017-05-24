Украина - Германия 0:3

Сегодня во французском городе Лион начались игры отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года среди мужских национальных сборных. В группе А выступают 6 команд - Франции, Германии, Украины, Турции, Азербайджана и Исландии. Победитель группы получит путевку в финальный этап чемпионата мира, а команда, которая займет второе место, выйдет в дополнительный квалификационный раунд, где встретится еще с пятью сборными, занявшими вторые места в других отборочных группах.



Конечно же, обращают на себя внимание первые две сборные группы А. Это французы - действующие чемпионы Европы и волейболисты Германии, бронзовые призеры последнего чемпионата мира и четвертьфиналисты чемпионата Европы. Именно они являются фаворитами. С одной из этих команд - Германией - по календарю довелось сыграть в первый игровой день нашим ребятам.



Уже со старта первого сета преимущество немецкой команды стало ощутимым 13:4. Далее игра немного выровнялась, но задел сборной Германии позволил ей без особых проблем добиться успеха - 25:15.



Вторая партия вначале развивалась по аналогичному сценарию. Снова соперники украинских волейболистов на протяжении большей части игрового времени имели комфортное преимущество. Однако в концовке подопечным Угиса Крастиньша удалось сократить отставание до трех очков 18:21. И все украинцы проиграли 20:25.



А вот в третьем сете сборная Украины сразу повела в счете 3:2, 4:3 и к первому техническому перерыву пришла лидером 8:6. Но уже вскоре немцы вышли вперед 11:10, 15:12. Своего они не упустили до окончания партии и выиграли ее 25:19. Кстати, в немецкой сборной особенно выделялся надежной игрой Лукас Кампа, который несколько лет назад играл за харьковский «Локомотив».



Сборная Украины выступала в таком составе: Андрей Дячков (набрал 6 очков), Максим Дрозд (7), Василий Тупчий (12), Андрей Куцмус (7), Андрей Левченко (3), Дмитрий Старожилов (2), Горден Брова, Денис Фомин (оба - либеро). На замену выходили Владимир Ковальчук (0), Алексей Клямар (0), Олег Плотницкий (1).



Еще в одном матче группы А турецкая сборная уверенно обыграла Азербайджан 3:0. Поединок между командами Франции и Исландии начнется немного позже.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Мужчины. Лион (Франция).

Группа А. Первый тур. 24 мая

Турция - Азербайджан

3:0 (25:21, 25:21, 25:13)

Украина - Германия

0:3 (16:25, 20:25, 19:25)

Франция - Исландия

(матч начнется немного позже)



Во второй игровой день в четверг 25 мая сыграют:

Азербайджан - Германия

Исландия - Турция

Украина - Франция



Результаты некоторых матчей первого тура в других отборочных группах:

Группа В (Голландия)

Австрия - Греция

2:3 (24:26, 25:27, 25:16, 25:23, 13:15)



Группа С (Словения)

Португалия - Бельгия

0:3 (17:25, 16:25, 16:25)

Словения - Грузия

3:0 (25:12, 25:11, 25:12)



Группа D (Эстония)

Черногория - Россия

0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

Эстония - Румыния

3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)

Группа Е (Хорватия)

Дания - Швейцария

1:3 (23:25, 25:19, 20:25, 18:25)



Группа F (Чехия)

Финляндия - Кипр

3:0 (25:14, 25:13, 25:21)

Чехия - Северная Ирландия

3:0 (25:16, 25:7, 25:6)



Добавлю, что освобождены от участия в отборочных турнирах и уже забронировали себе места в финальном этапе чемпионата мира 2018 года сборные Италии и Болгарии (хозяева турнира), сборная Польши (действующий чемпион мира) и сборная Бразилии - чемпион Южной Америки. Всего в финальном турнире выступят 24 национальные сборные.