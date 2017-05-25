Украинцы уступили французам также в трех партиях

Во Франции продолжаются матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года среди мужчин. В четверг в группе А национальная сборная Украины встречалась с хозяевами площадки действующими чемпионами Европы волейболистами Франции.
Увы, но борьбы не получилось. Соперники нашей команды играли лучше, имели значительное преимущество, особенно во втором сете, и выиграли встречу со счетом 3:0.
Таким образом, после двух игр подопечные Угиса Крастиньша не набрали ни одного очка, потерпев два поражения при соотношении партий 0 - 6.
В матче с французами сборная Украины выступала в таком составе: Андрей Левченко (набрал 1 очко), Дмитрий Старожилов (3), Андрей Дячков (6), Юрий Семенюк (1), Василий Тупчий (10), Андрей Куцмус (6), Денис Фомин (либеро). На замену выходили Олег Плотницкий (3), Алексей Клямар (0), Владимир Ковальчук (0), Константин Рябуха (0).
В других матчах группы А сборная Германия победила Азербайджан 3:0, а команда Турции с тем же счетом обыграла Исландию.
Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Мужчины. Лион (Франция).
Группа А. Второй тур. 25 мая
Украина - Франция
0:3 (20:25, 8:25, 15:25)
Германия - Азербайджан
3:0 (29:27, 25:18, 25:18)
Турция - Исландия
3:0 (25:18, 25:23, 25:17)
Положение команд в группе А после двух туров:
1. Франция 2 матча, 6 очков (2 победы, 0 поражений), соотношение партий 6 - 0
2. Германия 2, 6 (2, 0), 6 - 0
3. Турция 2, 6 (2, 0), 6 - 0
4. Азербайджан 2, 0 (0, 2), 0 - 6
5. Украина 2, 0 (0, 2), 0 - 6
6. Исландия 2, 0 (0, 2), 0 - 6
В пятницу 26 мая пройдут такие матчи:
Германия - Исландия
Украина - Азербайджан
Франция - Турция
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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