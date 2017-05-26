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Волейболисты сборной Украины нанесли поражение Азербайджану

Только в третьем матче отборочного турнира к ЧМ-2018 украинская команда добилась успеха

  • 26.05.2017 22:30
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Метки
CEV
© CEV

Мужская национальная сборная Украины по волейболу в третий игровой день отбора к чемпионату мира во Франции в группе А встречалась с Азербайджаном.

На этот раз подопечные Угиса Крастиньша выступили намного лучше, чем в предыдущие два дня, и сумели обыграть соперников в трех партиях - 25:13, 25:23 и 25:20.

Состав украинцев сегодня был таким: Константин Рябуха (набрал 6 очков), Владимир Ковальчук (6), Алексей Клямар (8), Юрий Семенюк (11), Василий Тупчий (16), Андрей Куцмус (5), Денис Фомин (либеро) - стартовый. В игре также принимал участие Олег Плотницкий (8).

Также сегодня сборная Германия в группе А легко справилась с волейболистами Исландии 3:0, а матч Франция - Турция еще продолжается.

Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Мужчины. Лион (Франция).
Группа А. Третий тур. 26 мая
Украина - Азербайджан
3:0 (25:13, 25:23, 25:20)
Германия - Исландия
3:0 (25:12, 25:12, 25:14)
Франция - Турция
Матч еще продолжается

Турнирной положение команд в группе А:

1. Германия 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 0
2. Франция 2, 6 (2, 0), 6 - 0
3. Турция 2, 6 (2, 0), 6 - 0
4. Украина 3, 3 (1, 2), 3 - 6
5. Азербайджан 3, 0 (0, 3), 0 - 9
6. Исландия 3, 0 (0, 3), 0 - 9

Матчи четвертого тура состоятся в субботу 27 мая. В этот день сыграют:
Исландия - Украина
Франция - Азербайджан
Германия - Турция

Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua

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