Волейболисты сборной Украины нанесли поражение Азербайджану

Мужская национальная сборная Украины по волейболу в третий игровой день отбора к чемпионату мира во Франции в группе А встречалась с Азербайджаном.
На этот раз подопечные Угиса Крастиньша выступили намного лучше, чем в предыдущие два дня, и сумели обыграть соперников в трех партиях - 25:13, 25:23 и 25:20.
Состав украинцев сегодня был таким: Константин Рябуха (набрал 6 очков), Владимир Ковальчук (6), Алексей Клямар (8), Юрий Семенюк (11), Василий Тупчий (16), Андрей Куцмус (5), Денис Фомин (либеро) - стартовый. В игре также принимал участие Олег Плотницкий (8).
Также сегодня сборная Германия в группе А легко справилась с волейболистами Исландии 3:0, а матч Франция - Турция еще продолжается.
Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года
Мужчины. Лион (Франция).
Группа А. Третий тур. 26 мая
Украина - Азербайджан
3:0 (25:13, 25:23, 25:20)
Германия - Исландия
3:0 (25:12, 25:12, 25:14)
Франция - Турция
Матч еще продолжается
Турнирной положение команд в группе А:
1. Германия 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 0
2. Франция 2, 6 (2, 0), 6 - 0
3. Турция 2, 6 (2, 0), 6 - 0
4. Украина 3, 3 (1, 2), 3 - 6
5. Азербайджан 3, 0 (0, 3), 0 - 9
6. Исландия 3, 0 (0, 3), 0 - 9
Матчи четвертого тура состоятся в субботу 27 мая. В этот день сыграют:
Исландия - Украина
Франция - Азербайджан
Германия - Турция
Автор — Игорь Заржицкий, Sport.ua
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