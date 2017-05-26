Волейболисты сборной Украины нанесли поражение Азербайджану

Мужская национальная сборная Украины по волейболу в третий игровой день отбора к чемпионату мира во Франции в группе А встречалась с Азербайджаном.



На этот раз подопечные Угиса Крастиньша выступили намного лучше, чем в предыдущие два дня, и сумели обыграть соперников в трех партиях - 25:13, 25:23 и 25:20.



Состав украинцев сегодня был таким: Константин Рябуха (набрал 6 очков), Владимир Ковальчук (6), Алексей Клямар (8), Юрий Семенюк (11), Василий Тупчий (16), Андрей Куцмус (5), Денис Фомин (либеро) - стартовый. В игре также принимал участие Олег Плотницкий (8).



Также сегодня сборная Германия в группе А легко справилась с волейболистами Исландии 3:0, а матч Франция - Турция еще продолжается.



Отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года

Мужчины. Лион (Франция).

Группа А. Третий тур. 26 мая

Украина - Азербайджан

3:0 (25:13, 25:23, 25:20)

Германия - Исландия

3:0 (25:12, 25:12, 25:14)

Франция - Турция

Матч еще продолжается



Турнирной положение команд в группе А:



1. Германия 3 матча, 9 очков (3 победы, 0 поражений), соотношение партий 9 - 0

2. Франция 2, 6 (2, 0), 6 - 0

3. Турция 2, 6 (2, 0), 6 - 0

4. Украина 3, 3 (1, 2), 3 - 6

5. Азербайджан 3, 0 (0, 3), 0 - 9

6. Исландия 3, 0 (0, 3), 0 - 9



Матчи четвертого тура состоятся в субботу 27 мая. В этот день сыграют:

Исландия - Украина

Франция - Азербайджан

Германия - Турция